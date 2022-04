Ünlü rapçi Arthur Archie Eversole, kardeşi tarafından vurularak öldürüldü

Atlantalı rapçi Arthur Archie Eversole öldü. DeKalb İlçe polisi, 37 yaşındaki rapçinin kardeşi Alexander Kraus'un cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti.

Associated Press'in (AP) aktardığı habere göre, Eversole, 25 Mart'ta Atlanta'nın doğusundaki bir benzin istasyonunda ateşli silah yarasıyla bulundu. Yerel bir hastaneye nakledilen rapçi, 3 Nisan'da öldü.

Billboard'a göre, rapçinin kardeşi Alexander Kraus, Eversole'un saldırıya uğradığı yerin yakınında bulundu. Polisin aktardığına göre Kraus olaysız şekilde gözaltına alındı.

Eversole'un ailesi ölüm haberini doğrularken başka bir ayrıntı vermedi.

The man who gave us “We Ready, the greatest Game Day anthem ever, has passed away at 37 years old.

Rest In Peace Archie Eversole.

Prayers up to his family and loved ones.

pic.twitter.com/Y4q55WzgWt