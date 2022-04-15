Ünlü rapçi Arthur Archie Eversole, kardeşi tarafından vurularak öldürüldü

'We Ready' şarkısıyla adından söz ettiren ünlü rapçi Arthur Archie Eversole hayatını kaybetti. 37 yaşındaki şarkıcının, kardeşi tarafından vurularak öldürüldüğü iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
15 Nisan 2022 Cuma, 15:56
Ünlü rapçi Arthur Archie Eversole, kardeşi tarafından vurularak öldürüldü
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Atlantalı rapçi Arthur Archie Eversole öldü. DeKalb İlçe polisi, 37 yaşındaki rapçinin kardeşi Alexander Kraus'un cinayet şüphesiyle gözaltına alındığını belirtti. 

Associated Press'in (AP) aktardığı habere göre, Eversole, 25 Mart'ta Atlanta'nın doğusundaki bir benzin istasyonunda ateşli silah yarasıyla bulundu. Yerel bir hastaneye nakledilen rapçi, 3 Nisan'da öldü.

Billboard'a göre, rapçinin kardeşi Alexander Kraus, Eversole'un saldırıya uğradığı yerin yakınında bulundu. Polisin aktardığına göre Kraus olaysız şekilde gözaltına alındı.

Eversole'un ailesi ölüm haberini doğrularken başka bir ayrıntı vermedi.

Ünlü rapçi, en çok da 2002 yılında piyasaya sunduğu "We Ready" şarkısıyla tanınıyordu. Arthur Eversole, MLS ekiplerinden Atlanta United'ın şarkısı olan United We Conquer'e de imzasını atmıştı.


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