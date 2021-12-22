Ünlü şarkıcı Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı

22 Aralık 2021 Çarşamba, 09:16

İlk olarak 2016 yılında 'Okyanus' şarkısıyla müzik dünyasında bir çıkış yakalayan, son dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Derya Uluğ’un geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.

Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre; ünlü şarkıcının, önceki akşam fenalaşarak acilen Maslak'taki özel bir hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.

YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ

Uluğ'un yakın çevresinden edilen bilgiye göre; Durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi.

TABURCU EDİLDİ

Yaklaşık 8 saat boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilen Uluğ'un, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındığı açıklandı. Şarkıcı, dün akşam saatlerinde ise taburcu edildi.

ULUĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ

Uluğ, basına yansıyan haberlerin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Kadınsal bir sağlık problemi ile gittiğim hastanede ameliyata alındım. Ufak bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim evde istirahat ediyorum. Arayan soran yazan merak eden herkese teşekkür ederim. Birkaç güne aranızda olacağım. Sevgiler..."