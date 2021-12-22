Ünlü şarkıcı Derya Uluğ hastaneye kaldırıldı
Son dönemin tanınan isimlerinden şarkıcı Derya Uluğ’un hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Yaklaşık 8 saat boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü söylenilen müzisyen, durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındı. Uluğ, önceki akşam taburcu edildi. Ünlü şarkıcıdan sağlık durumuna ilişkin bir açıklama geldi.
İlk olarak 2016 yılında 'Okyanus' şarkısıyla müzik dünyasında bir çıkış yakalayan, son dönemin popüler isimlerinden şarkıcı Derya Uluğ’un geçtiğimiz gün apar topar hastaneye kaldırıldığı öğrenildi.
Habertürk’ten Aytekin Teker’in haberine göre; ünlü şarkıcının, önceki akşam fenalaşarak acilen Maslak'taki özel bir hastanede tedavi altına alındığı ortaya çıktı.
YOĞUN BAKIMDA TEDAVİ GÖRDÜ
Uluğ'un yakın çevresinden edilen bilgiye göre; Durumunun ciddiyetinin artması sonucu yoğun bakıma alındığı belirtildi.
TABURCU EDİLDİ
Yaklaşık 8 saat boyunca yoğun bakımda tedavi gördüğü belirtilen Uluğ'un, sağlık durumunun iyiye gitmesinin ardından normal odaya alındığı açıklandı. Şarkıcı, dün akşam saatlerinde ise taburcu edildi.
ULUĞ'DAN AÇIKLAMA GELDİ
Uluğ, basına yansıyan haberlerin ardından sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:
"Kadınsal bir sağlık problemi ile gittiğim hastanede ameliyata alındım. Ufak bir operasyon geçirdim. Şu an gayet iyiyim evde istirahat ediyorum. Arayan soran yazan merak eden herkese teşekkür ederim. Birkaç güne aranızda olacağım. Sevgiler..."
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