Ünlü şarkıcı Greg Gilbert kansere yenik düştü

01 Ekim 2021 Cuma, 14:38

Duyuruyu eşi Stacey Heale sosyal medya hesabından duyurdu. Heale paylaşımında "Yavaşça yıldızlara doğru süzüldü" diye yazdı.

2016 yılında 4. evre bağırsak kanseri teşhisi konulan Gilbert, geçtiğimiz Ağustos ayında tedaviden çıkarılmış ve bakımevine alınmıştı. Sadece ağrı kesiciyle günlerini geçiren Gilbert'in ölümü bekleniyordu.

Kardeşi Aaron, "O benim kardeşim ve en iyi arkadaşımdı" diye acısını haykırırken "Greg, bizim bu yolculukta ona verdiğimiz sonsuz sevgiyle çevrili olarak öldü" diye devam etti.

GREG GILBERT KİMDİR?

2001 yılında Southampton'da kurulan ve orijinal adı Corky olan Delays grubu bu güne kadar 4 albüm yayınladı.

Grup başlangıçta Gilbert'ın yanı sıra davulcu Rowly, basçı Colin Fox ve gitarist Dan Hall'dan oluşuyordu. Daha sonra Hall'un yerini Gilbert'in kardeşi Aaron almıştı.

Kanser olduğunu öğrendikten sonra Greg Gilbert, kendisini sanata vermişti. Minyantür ve eskizleriyle bir sergi açmıştı.

Kaynak: Haber Global