Ünlü şarkıcı Nev'den üzen haber: Yoğun bakıma kaldırıldı

Tam adı Nevzat Doğansoy olan, müzik dünyasında ise Nev sahne adıyla tanınan 57 yaşındaki şarkıcıdan sevenlerini üzen haber geldi.

Odatv'nin ulaştığı bilgilere göre, Nev, bir süredir yoğun bakımda tedavi görüyor.

Deneyimli sanatçı karaciğer rahatsızlığı nedeniyle hastanede tedavi altına alındı.

Nev'in bilincinin açık olduğu belirtilirken tedavisi doktorların gözetiminde sürüyor.

NEV KİMDİR?

"Zor", "Mühürlü Kaderim", "Sükut-u Hayal" ve "Benmişim" gibi şarkılarıyla geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan sanatçı, Türk musikisi eserlerini pop/rock tınılarıyla harmanladığı "Bir Nev-i Alaturka" albümüyle de geniş yankı uyandırmıştı.