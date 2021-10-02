Ünlü şefin yapımcısı konuştu: 'Bu şekilde öleceği aklıma gelmezdi'

02 Ekim 2021 Cumartesi, 16:56

Bourdain ile ilk kez 26 yaşındayken çalışmaya başlayan 44 yaşındaki Tom Vitale, eski şefle geçirdiği zamanı kaleme aldığı “In The Weeds” adlı kitabında şefle ilgili ilginç detaylara yer verdi.

Dünyayı dolaşan birbirinden farklı mutfakları televizyona taşıyan Bourdain, 8 Haziran 2018’de Fransa’da “Parts Unknown”un çekimleri sırasında 61 yaşındayken yaşamına son verdi. Bourdain, arkasından hiçbir not da bırakmadı.

Vitale, kitap için Bourdain’in son kız arkadaşı İtalyan oyuncu Asia Argento ile de konuştu. Ölümünden birkaç gün önce, Argento’nun bir adamı öptüğü ve kucakladığı fotoğraflar yayınlandı ve bazıları bunun Bourdain’in yaşamına son vermesine neden olduğu sonucuna vardı.

Sözcü’de yer alan habere göre; Argento ise verdiği bir röportajda suçlamayı şiddetle reddetti ve hem kendisinin hem de Bourdain’in başkalarıyla da görüştüğünü açıkladı.

Vitale konuyla ilgili, “Medyada bunun için çok eleştiri aldı. Kimsenin gerçekten tetiği çektiğini düşünmüyorum” dedi.

Vitale, üç yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğunu ancak yine de eski patronunun ölümünü hâlâ atlatamadığını açıkladı:

“Bunun gerçekten üstesinden gelebileceğim bir şey olduğundan emin değilim” diye itiraf etti.