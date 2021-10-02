Ünlü şefin yapımcısı konuştu: 'Bu şekilde öleceği aklıma gelmezdi'
Yapımcı Tom Vitale, Amerikalı yazar ve ünlü şef Anthony Bourdain'in sır ölümüyle ilgili konuştu. Uzun süredir yapımcısı olarak çalışan Vitale, Bourdain'in intihar ederek öleceğini bir milyon yıl düşünse aklına gelmeyeceğini söyledi.
Bourdain ile ilk kez 26 yaşındayken çalışmaya başlayan 44
yaşındaki Tom Vitale, eski şefle geçirdiği zamanı kaleme aldığı “In The Weeds”
adlı kitabında şefle ilgili ilginç detaylara yer verdi.
Dünyayı dolaşan birbirinden farklı mutfakları televizyona
taşıyan Bourdain, 8 Haziran 2018’de Fransa’da “Parts Unknown”un çekimleri sırasında
61 yaşındayken yaşamına son verdi. Bourdain, arkasından hiçbir not da
bırakmadı.
Vitale, kitap için Bourdain’in son kız arkadaşı İtalyan
oyuncu Asia Argento ile de konuştu. Ölümünden birkaç gün önce, Argento’nun bir
adamı öptüğü ve kucakladığı fotoğraflar yayınlandı ve bazıları bunun
Bourdain’in yaşamına son vermesine neden olduğu sonucuna vardı.
Sözcü’de yer alan habere göre; Argento ise verdiği bir
röportajda suçlamayı şiddetle reddetti ve hem kendisinin hem de Bourdain’in
başkalarıyla da görüştüğünü açıkladı.
Vitale konuyla ilgili, “Medyada bunun için çok eleştiri
aldı. Kimsenin gerçekten tetiği çektiğini düşünmüyorum” dedi.
Vitale, üç yıl öncesine göre daha iyi durumda olduğunu ancak yine de eski patronunun ölümünü hâlâ atlatamadığını açıkladı:
“Bunun gerçekten üstesinden gelebileceğim bir şey olduğundan emin değilim” diye itiraf etti.
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