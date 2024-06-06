Ünlü set çalışanı Neslihan Aydın oyunculardan gelen en saçma istekleri anlattı

Yayınlanma: 06.06.2024 - 22:23

Güncelleme: 06.06.2024 - 22:23

Aydın, oyuncuların setteki en tuhaf isteklerini açıklarken özellikle deneyimsiz olanların taleplerinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

"Yeni oyuncular bazen çok deneyimsiz olabiliyor ve gelip 'Neden önce benim sahnelerim çekilmiyor?' diye sorabiliyorlar" diyen Aydın, bu tür durumların mesleğin zorluklarından biri olduğunu ifade etti.

"Böyle sorularla karşılaştığınızda, sabırla ve nazikçe durumu açıklamak gerekiyor. Bu, işimizin parçası" diye ekledi.

Aydın, bu tür olayların iş hayatında sıkça karşılaşılan, sabır gerektiren anlardan biri olduğunu vurguladı.