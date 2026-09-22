Usta oyuncu Bilge Şen aldığı emekli maaşını açıkladı: 46 yıl devlete hizmet ettim, aldığım maaş...

Türk tiyatrosu ve sinemasının usta isimlerinden 82 yaşındaki Bilge Şen, dün akşam gerçekleştirilen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde ödüle layık görüldü. Sanat hayatında 60 yılı geride bırakan usta oyuncu, sahnede yaptığı konuşmayla dikkatleri üzerine çekti.

Devlet Tiyatroları çatısı altında uzun yıllar görev yapan ve onlarca oyunda başrol üstlenen Şen, devlette geçen çalışma hayatını hatırlatarak güncel emekli maaşını kamuoyuyla paylaştı.

"46 YIL DEVLETE HİZMET ETTİM, 44 BİN TL MAAŞ ALIYORUM"

Sahnede ödülünü aldıktan sonra konuşan tiyatro emekçisi Bilge Şen, lafını dolandırmadan maaşını açıkladı. Tam 46 yıl boyunca devlete hizmet verdiğini vurgulayan usta sanatçı, "46 yıl devlete hizmet ettim, 44 bin TL maaş alıyorum" ifadelerini kullandı. Şen'in manidar tonlaması ve sitemi salondakilerden büyük karşılık buldu.

GEÇEN YIL DA YOKSULLUK SINIRINA DİKKAT ÇEKMİŞTİ

82 yaşında olmasına rağmen setlerden ve sahnelerden kopmayan Bilge Şen, emekli maaşı konusunda daha önce de açıklamalarda bulunmuştu. Geçtiğimiz yıl katıldığı Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde de benzer bir konuya temas eden usta oyuncu, emekli maaşının yoksulluk sınırının altında kaldığını ifade etmişti.

İlerleyen yaşına rağmen geçinebilmek için özel ders vermeyi ve aktif olarak çalışmayı sürdürdüğünü belirten Şen'in ödül gecesindeki bu vurgusu sosyal medyada da kısa sürede gündem oldu.