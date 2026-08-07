Usta oyuncu Faruk Peker’in köy hayatı kabusa döndü: 'Sürekli tacize uğruyorum'

“İffet” filmindeki Cemil karakteriyle hafızalara kazınan Faruk Peker, yıllar sonra özel hayatıyla gündeme geldi. Şehir yaşamından uzaklaşarak Muğla’nın Köyceğiz ilçesindeki bir dağ köyüne yerleşen usta oyuncunun, burada komşularıyla yaşadığı anlaşmazlıklar nedeniyle zor günler geçirdiği öğrenildi.

FARUK PEKER’DEN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Sabah’ın haberine göre, Faruk Peker, yan komşusu olan 75 yaşındaki bir kadın ve beraberindeki üç kişi tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini iddia etti.

FARUK PEKER YAŞADIKLARINI ANLATTI

Faruk Peker, yan komşusu olan 75 yaşındaki bir kadın ve beraberindeki kişiler tarafından uzun süredir rahatsız edildiğini iddia etti. Ünlü oyuncu, yaşadığı durumu “Bu yaşadığım resmen terör. Sürekli tacize uğruyorum ve huzurum kalmadı” sözleriyle anlattı.

“BİZ SİZİ MERAK EDERKEN SİZ TATİL YAPIYORMUŞSUNUZ” DEDİM

Komşusuyla daha önce iyi ilişkileri olduğunu belirten Peker, yaşanan süreci şöyle anlattı:

“Yan komşum yaşlı başlı, ona yemek veriyordum, afiyette olup olmadığını kontrol ediyordum. Kalça çıkığı vardı. Üç haftadır yoktu ortada, ben de sevindim. O da ben Antalya'daydım dedi. Biz sizi merak ederken siz tatil yapıyormuşsunuz dedim.”

GÜRÜLTÜ İDDİASIYLA TARTIŞMA YAŞANDI

Peker, komşusunun yanında iki genç ve bir kadın misafir bulunduğunu belirterek, evinin yakınında yaşananlardan rahatsız olduğunu söyledi.

Ünlü oyuncu, “Bir problem var, evinin esas olması gereken bölgesinde değil, benim sınırımın yarım metre ötesine masa koymuşlar gölge diye. Benim yatak odama da 3,5 metre. Gençlerde alkollü içecek içiyorlar. Maç izleyip bağırıyorlar. Ben de uyku uyuyamıyorum” ifadelerini kullandı.

“CANINI SIKARIZ” DEDİLER” İDDİASI

Yaşanan gürültü nedeniyle komşularını sessiz olmaları konusunda uyardığını anlatan Faruk Peker, karşılığında kendisine tepki gösterildiğini öne sürdü.

Peker, “Sessiz olmaları konusunda uyardım. ‘Biz gürültü etmiyoruz ki’ dediler. ‘Canını sıkarız’ dedi, gittim yanına ‘Canımı sıkacaksan hemen sık’ dedim. ‘Biz ev sahibiyiz, sen kiracısın’ dediler” şeklinde konuştu.

POLİSİ ARAMADIĞINI SÖYLEDİ

Yaşananlara rağmen polisi aramadığını belirten Peker, “Nişantaşı çocuğuyuz biz, aklıma bir şey geldi. Neyse içimden bir ses yapma dedi” ifadelerini kullandı.

Yaşadığı durumu anlatan Peker, “Bu yaşadığım resmen terör. Sürekli tacize uğruyorum ve huzurum kalmadı” ifadelerini kullandı.

YEŞİLÇAM’DAN KÖY HAYATINA UZANAN YOLCULUK

Yönetmenliğini Kartal Tibet’in yaptığı, senaryosunu Yavuz Turgul’un yazdığı 1982 yapımı “İffet” filmindeki rolüyle geniş kitleler tarafından tanınan Faruk Peker, uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam sürüyordu.

Doğayla iç içe sakin bir hayat kurmak için Köyceğiz’de yaşamaya başlayan ünlü oyuncu, son açıklamalarıyla yeniden magazin gündemine geldi.