Cumhuriyet Gazetesi Logo
Usta oyuncu misafirhaneye yerleşti: "İnsanlar çocuklarına yük olmak istemezler"

Usta oyuncu misafirhaneye yerleşti: "İnsanlar çocuklarına yük olmak istemezler"

26.07.2026 16:39:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Usta oyuncu misafirhaneye yerleşti:

'İkinci Bahar' ve 'Hayat Bilgisi' dizilerinin efsaneleşen ismi usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun, Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiği ortaya çıktı.

102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

'İkinci Bahar' dizisinde canlandırdığı Kebapçı Vakkas ve 'Hayat Bilgisi'nin unutulmaz karakteri Müdür Amil Bey olarak hafızalara kazınan usta sanatçı Tarık Papuççuoğlu'nun, yaşamını Bodrum'daki bir misafirhanede sürdürdüğü öğrenildi.

Bir televizyon programına konuşan başarılı oyuncu, konakladığı misafirhane odasının kapılarını ilk defa izleyicilerle paylaştı.

Image

"İNSANLAR ÇOCUKLARINA YÜK OLMAK İSTEMEZLER"

Yeni yaşam düzeninden memnun olduğunu dile getiren usta oyuncu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler. Hayatı kolaylaştırmak adına ben yerleştim." ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #oyuncu #Tarık Pabuççuoğlu

İlgili Haberler

Tarık Papuççuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Papuççuoğlu dizi ve filmleri
Tarık Papuççuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Papuççuoğlu dizi ve filmleri Usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu, Bodrum'da bir misafirhaneye yerleştiğini söyledi. Papuççuoğlu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler" dedi. Peki, Tarık Papuççuoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Tarık Papuççuoğlu dizi ve filmleri