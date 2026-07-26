Usta oyuncu misafirhaneye yerleşti:

'İkinci Bahar' dizisinde canlandırdığı Kebapçı Vakkas ve 'Hayat Bilgisi'nin unutulmaz karakteri Müdür Amil Bey olarak hafızalara kazınan usta sanatçı Tarık Papuççuoğlu'nun, yaşamını Bodrum'daki bir misafirhanede sürdürdüğü öğrenildi.

Bir televizyon programına konuşan başarılı oyuncu, konakladığı misafirhane odasının kapılarını ilk defa izleyicilerle paylaştı.

"İNSANLAR ÇOCUKLARINA YÜK OLMAK İSTEMEZLER"

Yeni yaşam düzeninden memnun olduğunu dile getiren usta oyuncu, "İnsanlar belli bir yaşa gelince çocuklarına yük olmak istemezler. Hayatı kolaylaştırmak adına ben yerleştim." ifadelerini kullandı.