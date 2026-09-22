Usta oyuncu Şerif Sezer ödül gecesinde rahatsızlandı: Röportajı yarıda bırakmak zorunda kaldı

Türk sineması ve tiyatrosunun usta oyuncularından Şerif Sezer, dün akşam düzenlenen 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri törenine katıldı. Sanat gecesinde kızıyla birlikte kameralar karşısına geçen Sezer, basın mensuplarının sorularını yanıtladığı esnada fenalaştı.





Usta oyuncunun rahatsızlandığını fark eden kızı, anında müdahale ederek Sezer'in koluna girdi ve kendisine destek oldu.

RÖPORTAJI YARIDA KESEREK ALANDAN AYRILDI

Yaşadığı rahatsızlık üzerine röportajı yarıda bırakmak zorunda kalan Şerif Sezer, kızının rehberliğinde kameraların bulunduğu alandan uzaklaştı.





Ödül gecesinde korkutan anlar yaşatan Sezer'in genel sağlık durumu ve rahatsızlığının kesin nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.