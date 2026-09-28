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Usta sanatçı Cengiz Coşkuner yoğun bakıma alındı

Usta sanatçı Cengiz Coşkuner yoğun bakıma alındı

28.09.2026 11:31:00
Güncellenme:
AA
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Usta sanatçı Cengiz Coşkuner yoğun bakıma alındı

Türk müziğinin usta gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için gittiği Muğla'nın Datça ilçesinde aniden rahatsızlanarak yoğun bakıma alındı. Solunum sıkıntısı yaşayan 76 yaşındaki usta sanatçının tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.
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Türk müziğinin önemli gitarist, besteci ve aranjörlerinden Cengiz Coşkuner, tatil için geldiği Muğla'nın Datça ilçesinde rahatsızlanmasının ardından yoğun bakıma alındı.

Datça'da tatil yapan 76 yaşındaki Coşkuner, aniden solunum sıkıntısı yaşadı.

İlk müdahalesi Datça Devlet Hastanesi'nde yapılan Coşkuner, sağlık durumunun ciddiyetini koruması üzerine önce Marmaris'e, ardından Bodrum'daki özel hastaneye sevk edildi.

Yoğun bakıma alınan Coşkuner'in tedavisinin entübe olarak sürdürüldüğü öğrenildi.

ÜNLÜ SANATÇILARLA ÇALIŞTI

Elektrogitarı kendine özgü tarzıyla icra eden Coşkuner, kariyeri boyunca Orhan Gencebay, Zeki Müren, Bülent Ersoy, Selami Şahin, Coşkun Sabah ve Neşe Karaböcek gibi çok sayıda sanatçıyla çalıştı.

Cengiz Kurtoğlu'nun seslendirdiği "Duvardaki Resim", "Gelin" ve "Unutulan" gibi eserlerin bestelerini yapan Coşkuner, 1986'dan itibaren yayımladığı çok sayıda enstrümantal albümle tanınıyor.

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