Usta tiyatrocu Ferhan Şensoy vefatının 5. yılında unutulmadı: Çocuklarından duygusal paylaşımlar

Türk tiyatrosunun ve edebiyatının duayen isimlerinden usta sanatçı Ferhan Şensoy, 2021 yılında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmişti. Vefatıyla sanat dünyasını ve sevenlerini yasa boğan usta oyuncu, aramızdan ayrılışının 5. yıl dönümünde ailesi tarafından duygusal mesajlarla anıldı.

Ferhan Şensoy'un çocukları Derya Şensoy, Müjgan Ferhan Şensoy, Mert Baykal ve eski eşi Derya Baykal, sosyal medya hesaplarında yaptıkları paylaşımlarla usta sanatçıya olan özlemlerini ifade etti.

"BUGÜN 5 YIL OLDU BABACIM"

Derya Şensoy, babasının kucağında yer aldığı bir çocukluk fotoğrafını paylaşarak, "Bugün 5 yıl oldu babacım, zaman bazen duruyor, bazen de çok hızlı geçiyor… Seni çok özledim..." ifadelerini kullandı.

Müjgan Ferhan Şensoy ise yıllar öncesine ait baba-kız karesini "Bugün tam 5 yıl babacım... 5 gün sonra Pera 5 oluyor…" notuyla takipçileriyle paylaştı.

"HEM DÜN GİBİ HEM BİR ÖMÜR GİBİ"

Mert Baykal da Ferhan Şensoy ile çekilen fotoğrafının altına şu notu düştü:

"Özlemle baba… Hem dün gibi hem bir ömür gibi… Yunan’da Yunanca ‘beni yak’ çalıyor, pes bir erkek korosu acı acı nakarata giriyor, ne diyorlar hiç bilmiyoruz… Bir kadeh de senin için koyuyoruz Berna’yla… Özlüyoruz, sağlığına demek çok salakça geliyor, susuyoruz… Uzaklara bakıyoruz; sofitaya…"





Öte yandan usta sanatçının eski eşi Derya Baykal da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Ferhan Şensoy'u "Saygı ve rahmetle" sözleriyle andı.