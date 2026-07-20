Uzmanlar açıkladı: Uykusuzluğun sebep olduğu 5 rahatsızlık

Modern yaşamın getirdiği yoğun tempo, stres ve ekran kullanımının artması, uyku düzenini olumsuz etkileyen başlıca faktörler arasında yer alıyor. Kaliteli ve düzenli uyku, hem fiziksel hem de zihinsel sağlığın korunmasında önemli bir rol oynarken, uzun süre devam eden uyku düzensizliği günlük yaşamı olduğu kadar genel sağlık durumunu da etkileyebiliyor. Peki, uyku düzensizliğine ne sebep olur, hangi belirtilerle kendini gösterir ve bu sorunla başa çıkmak için neler yapılabilir? İşte uykusuzluğun sebep olduğu 5 rahatsızlık...

UYKU DÜZENSİZLİĞİ NEDİR?

Uyku düzensizliği; kişinin yeterli süre uyuyamaması, uykuya dalmakta güçlük çekmesi, sık sık uyanması veya her gün farklı saatlerde uyuyup uyanması sonucu biyolojik ritmin bozulması olarak tanımlanıyor. Uzmanlara göre bu durum yalnızca uyku süresini değil, uykunun kalitesini de olumsuz etkiliyor.

Yetişkin bireylerin çoğu için günde 7 ila 9 saat kaliteli uyku önerilirken, bu sürenin sürekli olarak altında kalınması veya düzensiz uyku saatleri sağlık sorunlarının ortaya çıkmasına zemin hazırlayabiliyor.

EN YAYGIN NEDENLER

Uyku düzensizliği tek bir nedene bağlı gelişmiyor. Uzmanlar, birçok çevresel ve fiziksel etkenin uyku kalitesini bozabileceğini belirtiyor. En sık görülen nedenler arasında şunlar yer alıyor: Yoğun stres ve kaygı, düzensiz çalışma saatleri ve vardiyalı çalışma sistemi, gece geç saatlerde telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı, aşırı kafein ve enerji içeceği tüketimi, hareketsiz yaşam tarzı, gürültülü veya aydınlık uyku ortamı, uyku apnesi ve huzursuz bacak sendromu gibi uyku bozuklukları ve depresyon ve anksiyete gibi ruh sağlığı sorunları.

BU BELİRTİLERİ CİDDİYE ALIN

Uzmanlar, uzun süre devam eden uyku düzensizliğinin bazı belirtilerle kendini gösterdiğini ifade ediyor. Gün içinde sürekli yorgun hissetmek, dikkat dağınıklığı yaşamak ve sabah dinlenmeden uyanmak en yaygın belirtiler arasında bulunuyor.

Bunların yanı sıra şu şikâyetler de görülebiliyor: Uykuya dalmakta güçlük, gece sık sık uyanmak, sabah erken uyanıp tekrar uyuyamamak, unutkanlık ve konsantrasyon kaybı, sinirlilik ve ruh halinde ani değişimler, iş ve okul performansında düşüş ve gün içinde uyuklama isteği.

UZUN VADEDE CİDDİ SAĞLIK SORUNLARINA YOL AÇABİLİYOR

Uyku konusunda yapılan bilimsel çalışmalar, kronik uyku düzensizliğinin yalnızca günlük yaşamı değil, uzun vadeli sağlığı da etkilediğini ortaya koyuyor.

Uzmanlara göre düzensiz uyku; yüksek tansiyon, kalp-damar hastalıkları, tip 2 diyabet, obezite ve bağışıklık sisteminin zayıflaması gibi birçok sağlık sorunuyla ilişkilendiriliyor. Ayrıca yetersiz uykunun hafıza, öğrenme ve karar verme becerileri üzerinde de olumsuz etkileri bulunuyor.

Uyku tıbbı uzmanları, beynin gün içinde öğrendiği bilgileri uyku sırasında işlediğini ve yeterli uyku alınmadığında bilişsel performansın belirgin şekilde düştüğünü vurguluyor.

UYKU DÜZENİ NASIL KORUNUR?

Uzmanlar, sağlıklı bir uyku düzeni oluşturmak için öncelikle biyolojik saatin korunması gerektiğini belirtiyor. Her gün aynı saatlerde uyuyup uyanmak, kaliteli uyku için en önemli adımlar arasında gösteriliyor.

Uyku kalitesini artırmak için şu öneriler öne çıkıyor: Her gün aynı saatlerde yatıp kalkın, yatmadan en az bir saat önce telefon ve bilgisayar ekranlarından uzak durun, akşam saatlerinde çay, kahve ve enerji içeceği tüketimini sınırlandırın, düzenli egzersiz yapın ancak yoğun fiziksel aktiviteyi geç saatlere bırakmayın, yatak odasını sessiz, karanlık ve serin tutun ve ağır yemekleri ve alkol tüketimini yatma saatine yakın zamanlarda tercih etmeyin.

NE ZAMAN DOKTORA BAŞVURULMALI?

Uzmanlar, uyku sorunlarının haftalar boyunca devam etmesi, gündelik yaşamı etkilemesi veya horlama, nefes durması gibi belirtilerle birlikte görülmesi durumunda bir sağlık kuruluşuna başvurulması gerektiğini belirtiyor. Erken dönemde yapılacak değerlendirme, altta yatan uyku bozukluklarının tespit edilmesi ve uygun tedavi planının oluşturulması açısından büyük önem taşıyor.