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Uyuşturucu operasyonunda serbest bırakılan Melis İşiten'den açıklama

Uyuşturucu operasyonunda serbest bırakılan Melis İşiten'den açıklama

19.09.2026 13:37:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Uyuşturucu operasyonunda serbest bırakılan Melis İşiten'den açıklama

Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan Melis İşiten açıklama yaptı. İşiten, "Çıkacak sonuçlarla ilgili kendime dair en ufak bir şüphem yoktur" ifadelerini kullandı.
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Ünlülere uyuşturucu soruşturması kapsamında dün gözaltına alınan ve ardından serbest bırakılan Melis İşiten açıklama yaptı. Adli Tıp’ta verdiği testten sonra serbest kaldığının altını çizen İşiten “Çıkacak sonuçlarla ilgili kendime dair en ufak bir şüphem yoktur” dedi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan İşiten şunları söyledi:

“Dün sabah erken saatlerde kızımla baş başa yaşadığım evimden alındım. Kolluk kuvvetlerimize telefonumu ve tüm şifrelerimi direkt olarak verdim.

İfadem alındıktan sonra adli tıp kurumunda istenen testleri verdim. Mahkemeye sevk edilmeden serbest bırakıldım. Çıkacak sonuçlarla ilgili kendime dair en ufak bir şüphem yoktur. Bütün gün nezaketiyle görevlerini yapan jandarma ekiplerine teşekkür ederim.

Akşam saatlerinde kızımın yanında evime döndüm. Gün boyunca ailemizin yanında olan avukatlara ve bana ulaşmaya çalışan dostlarıma teşekkür ederim.”

İlgili Konular: #uyuşturucu #Soruşturma