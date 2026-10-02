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Uyuşturucu testi 'pozitif' çıkan Melisa Şenolsun'dan ilk açıklama

Uyuşturucu testi 'pozitif' çıkan Melisa Şenolsun'dan ilk açıklama

2.10.2026 15:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Uyuşturucu testi 'pozitif' çıkan Melisa Şenolsun'dan ilk açıklama

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, hakkındaki "saç örneğinin pozitif çıktığı" yönündeki haberlerin ardından açıklama yaptı.
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Ünlü oyuncu Melisa Şenolsun, adının geçtiği uyuşturucu soruşturmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan isimler arasında yer alan Şenolsun’dan biyolojik örnekler alınmıştı.

TEST SONUCU POZİTİF ÇIKMIŞTI

Oyuncunun saç örneğinde pozitif bir bulguya rastlandığı yönündeki haberlerin ardından Şenolsun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile kamuoyuna seslendi.

'ŞAŞKINLIKLA ÖĞRENDİM'

Kan ve idrar örneklerinin negatif çıktığını belirten Melisa Şenolsun, saç örneğinde pozitif bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendiğini söyledi.

Oyuncu, sosyal medya paylaşımında şu ifadeleri kullandı: 

"Hakkımda bugün basına yansıyan haberleri üzüntüyle takip ediyorum. Yapılan incelemelerde kan ve idrar örneklerimin negatif sonuçlanmasına rağmen, saç örneğimde pozitif bir bulguya rastlandığını şaşkınlıkla öğrendim.

Uyuşturucu veya uyarıcı herhangi bir madde kullanmadığımı bir kez daha açık ve net bir şekilde belirtmek isterim. Bu nedenle, kan ve idrar örneklerimin negatif olmasına karşın saç örneğimde ortaya çıkan bulgunun yeniden değerlendirilmesi gerektiğine inanıyorum.

Bu konuda gerekli incelemelerin tekrarlanması için avukatım aracılığıyla ilgili adli makamlara başvuracağım. Süreç henüz devam ederken hakkımda yapılan yorumları üzüntüyle takip ediyorum. Gerçeğin en kısa zamanda ortaya çıkacağına inancım tamdır. 

Sevgilerimle, Melisa Şenolsun."

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