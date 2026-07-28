Uyuşturucu testinin ardından... Sıla'dan 'alnım ak, başım dik' mesajı

Ünlü isimlere yönelik yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınarak uyuşturucu testi yapılan şarkıcı Sıla Gençoğlu, Adli Tıp Kurumu raporunun açıklanmasının ardından sessizliğini bozdu.

Sosyal medya hesabından paylaşım yapan sanatçı, hakkında herhangi bir uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanımına ilişkin bulgu bulunmadığını belirtti.

Raporun açıklanmasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Sıla Gençoğlu, meslek hayatı boyunca topluma ve özellikle gençlere örnek olmaya özen gösterdiğini ifade etti.

Sanatçı açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Ben kendimden emindim. Adli Tıp raporu da benim herhangi bir uyuşturucu ve uyarıcı maddeyle ilişkim olmadığını net bir şekilde ortaya koydu. Gerçeklerin daima ortaya çıkacağına, adaletin tecelli edeceğine olan inancım her zaman tamdır. Alnım ak, başım dik."

Söz konusu raporda Gençoğlu'nda herhangi bir uyuşturucu madde tespit edilmemişti.