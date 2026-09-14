Uzak Şehir yeni sezonuyla bu akşam başlıyor: Kadroya yeni isimler dahil oldu

Kanal D’nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, üçüncü sezonuyla bu akşam izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin yeni bölüm tanıtımında Alya ve Cihan arasında yaşanan gerilim dikkat çekerken, Enver’in (Onur Özaydın) hikâyeye dahil olmasıyla soru işaretleri de giderek artıyor.

Yeni bölüm tanıtımında Alya’nın Budapeşte’de gittiği restoranda Cihan’la karşılaşması dikkat çekiyor. Beklenmedik karşılaşma ikili arasında kısa sürede gerilime dönüşüyor. Alya, Cihan’a Budapeşte’de ne işi olduğunu sorarken Cihan da karşılığında Alya’nın ilk aşkı Enver’in yaşadığı şehre gelmesinin nedenini sorguluyor.

‘MASAYA ENVER GELİYOR, TANSİYON YÜKSELİYOR’

Alya ve Cihan arasındaki tartışmanın en hararetli anında masaya Enver’in gelmesiyle ortam bir anda geriliyor. Alya’nın geçmişindeki önemli isimlerden biri olan Enver’in hikayeye dahil olması merakı artırıyor.

GÜÇLÜ KADRO

Gülizar Irmak’ın senaryosunu yazdığı, yönetmenliğini Emre Aybek ve Mustafa Pazarcık’ın üstlendiği, süpervizörlüğünü ise Ahmet Katıksız’ın yaptığı AyNA Yapım imzalı Uzak Şehir’in Ozan Akbaba, Sinem Ünsal, Gonca Cilasun, Müfit Kayacan, Atakan Özkaya, Sahra Şaş, Dilin Döğer, Nazmi Kırık, İlkay Kayku, Sinan Demirer, Banu Fotocan, Nihat Altınkaya, Mehmet Polat, Burak Şafak, Barış Yalçın, Yaren Güldiken, Çağla Şimşek, Kuzey Gezer gibi güçlü isimlerden oluşan oyuncu kadrosuna bu sezon Ersin Arıcı, Onur Özaydın, Mehmet Korhan Fırat ve Mustafa Avkıran dahil oluyor.

AyNA Yapım imzalı ‘Uzak Şehir’in üçüncü sezonu bu akşam saat 20.00’de Kanal D’de başlıyor.