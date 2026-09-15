Uzayda koloni kurmanın görünmeyen engeli: Ay'da kurulacak bir kentin ömrü en fazla 100 yıl olabilir

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi bilim insanları, insanlığın Ay'da kalıcı bir şehir kurma hayaline ilişkin su ve kaynak haritasını çıkardı. Frontiers in Space Technologies dergisinde yayımlanan araştırma, en iyimser su senaryosunda dahi 1 milyon nüfuslu bir Ay kentinin 100 yıl içinde tamamen susuz kalacağını ortaya koydu.

EN İYİMSER SU SENARYOSUNDA BİLE TÜKENİŞ KAÇINILMAZ

Araştırmacılar, Ay yüzeyinde ve kutup bölgelerinde 1 milyar ton su bulunduğunu varsayan en iyimser tablodan hareket etti. Bu miktar, 400 bin olimpik yüzme havuzunu dolduracak veya Niagara Şelalesi'nden 7 dakikada akacak su hacmine karşılık geliyor.

Söz konusu suyun Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) kullanılan ileri teknolojilerle yüzde 98 verimlilikle geri dönüştürüldüğü kabul edilse dahi, 1 milyon insanın yaşayacağı bir kent 100 yıl içinde tüm rezervi tüketecek. Bilim insanları, Ay'daki gerçek su miktarının bu pembe tahminden 30 kat daha az olabileceği hususunda uyararak, 1 milyonluk bir kentin suyunu birkaç yıl içinde bitireceğini kaydediyor.

BİN KİŞİLİK AY KÖYLERİ YÜZYILLAR BOYUNCA DAYANABİLİR

Hesaplamalar, nüfusu 1.000 kişiden oluşan bir "Ay köyü" veya 10 bin kişilik bir "Ay kasabası" konseptinin su geri dönüşüm sistemleriyle birkaç yüzyıl boyunca hayatta kalabileceğini gösteriyor. Ancak mevcut kaynakların yenilenemez yapısı nedeniyle en küçük yerleşimin dahi nihayetinde susuzlukla yüzleşeceği vurgulanıyor.

Uzmanlar, Ay'ın derin katmanlarından su çıkarılması, asteroitlerden su taşınması veya Dünya'da da kuraklıkla mücadelede kullanılabilecek nitelikte aşırı verimli geri dönüşüm teknolojilerinin geliştirilmesi gerektiğini bildiriyor.

TARIM İÇİN GEREKLİ KARBON AY'DA YOK DENECEK KADAR AZ

Uzayda kalıcı bir yaşamın tek engeli su yetersizliği değil. İnsan nüfusunu beslemek adına gıda üretmek için hayati önem taşıyan "karbon" elementinin Ay yüzeyinde neredeyse hiç bulunmadığı kaydedildi.

Ay yüzeyinde yüksek yoğunluklu tek karbon kaynağının Apollo astronotlarının bölgede bıraktığı atık torbaları olduğunu belirten araştırmacılar, uzay kolonisinin gıda üretimi için Dünya'dan sürekli ham madde taşımak zorunda kalacağını ifade ediyor. Uzmanlar, Ay'da şehir kurma vizyonunun abartılı vaatler yerine gerçekçi bilimsel planlamalarla yürütülmesi gerektiği konusunda uyarıyor.