Uzmanı uyardı: Çocuklarda 'yanlış ayakkabı' ayak sağlığını bozuyor

Birçok ebeveyn çocukları için ayakkabı seçerken sadece görünümüne odaklanıyor ancak bu durum ciddi sağlık sorunlarına yol açabiliyor.

Yanlış ayakkabı seçimi; ağrı, tırnak batığı ve ayak şekil bozukluklarına neden olabilirken, doğru zamanda ve doğru şekilde yapılan seçim çocukların gelişimini doğrudan etkiliyor.

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Sevil Bilir, bu konuda ailelere önemli uyarılarda bulundu.

İLK AYAKKABI YÜRÜMEYLE BAŞLAMALI

Dr. Bilir, "Bebekler ev içinde vakit geçirirken ve henüz yürümeye başlamamışken ayakkabı kullanmalarına gerek yoktur. Ayakkabı ihtiyacı, yürümeye başlayıp dışarıda zaman geçirdikleri dönemde başlar" dedi.

Ayakkabı seçiminde en kritik konunun doğru numara olduğunu vurgulayan Dr.Bilir, "Ayakkabı, çocuğun ayağını sıkmamalı ve parmakların rahat hareket edebileceği alan bırakılmalıdır. Bu nedenle ölçüm, gün içinde ayakların en şiş olduğu öğleden sonra saatlerinde yapılmalı ve en uzun parmağının ön tarafından yaklaşık 1-1,5 santimetre pay bırakılmalıdır" diye konuştu.

Yanlış numara ayakkabıların tırnak batığı, ağrı ve şekil bozukluklarına yol açabileceğini belirtti.

AYAKKABININ ŞEKLİ VE MALZEMESİ NASIL OLMALI?

Ayakkabının ön kısmının geniş ve yuvarlak olması gerektiğini ifade eden Dr.Bilir, sivri ve dar burunlu ayakkabıların tercih edilmemesi gerektiğini söyledi.

"Topuk kısmı ayağı iyi kavramalı, tabanı kaymaz olmalı. Ayrıca ayakkabıların yumuşak, esnek ve hava alabilen materyallerden üretilmiş olması gerekir. Deri, kanvasya da fileli yapılar bu açıdan daha uygundur" dedi.

AYAKKABI SIK SIK KONTROL EDİLMELİ

Çocukların hızlı büyüdüğüne dikkat çeken Dr. Bilir, "Bebeklerde ayak numarası neredeyse her ay kontrol edilmelidir. Daha büyük çocuklarda ise en geç 3 ayda bir kontrol edilmesi gerekir" ifadelerini kullandı. Kullanılmış ayakkabılar konusunda da uyarıda bulunan Dr. Bilir, "Her çocuğun ayak yapısı farklıdır. Ayakkabının iç yapısı zamanla kullanıcının ayağına göre şekillenir. Bu nedenle başka bir çocuğa ait ayakkabıların kullanılması önerilmez" diyerek konuştu.