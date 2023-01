Uzmanı uyardı: Kış lastiği için karın düşmesini beklemeyin

Yayınlanma: 15 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 15 Ocak 2023 - 07:00

Yurdun yüksek kesimlerine düşen kar kent merkezlerine ve özellikle batı kesimlere henüz yağmadı. Bunu fırsat bilen sürücülerin birçoğu ise araçlarına kar yağmadığı için kış lastiği taktırmadı.

Uzmanlar, sürücüleri kış lastiklerin takmak için kar yağmasını beklememeleri konusunda uyardı. Düzce’de uzun yıllardır lastikçilik yapan Cemal Aksan, “Kış lastiği hava sıcaklığının 7 derecenin altına düştüğü durumlarda kullanılması elzem bir durum. Sebebini şöyle açıklayayım. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman yaz lastiği olarak tanımladığımız lastiklerin kauçuk oranları sertleşir. O yüzden yola tutunmaları, fren mesafeleri azalır, fakat kış lastiği içinde kauçuk yapısı, dişleri ile beraber hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman yumuşaklığını muhafaza eder. Yolu tutuşu bir yaz lastiğinin yaz mevsimindeki gibi olur. Fren mesafesi daha kısa olur. Bu şekilde bir özelliği var” dedi.

'ŞUAN TĞM ARAÇLARIN BU LASTİĞİ TAKMASI GEREKİYOR'

Aksan, “Ayrıca, kış lastiğinin üstünde ince vakum kanalları vardır. Vakum kanalları da buzda ve karda aracın yola yapışmasını sağlamaktadır. Sadece sizin kış lastiği kullanmanız değil tüm araçların kış lastiği kullanması gerekir çünkü kış lastiği takan sürücü fren yapıyor gerekli mesafe duruyor fakat arkadaki sürücü kış lastiği kullanmadığı için o mesafede duramadığından kayarak çarpıyor ve kazaya sebebiyet veriyor. Bunun dışında yolda her kış olduğu gibi kış lastiği olmayan araçlar yolu kilitliyorlar ve birçok kazaya sebebiyet veriyorlar. Eğer can ve mal güvenliğimizi korumak istiyorsak, araçlarımızı kış lastiği taktırmak zorundayız. Her ne kadar 1 Aralık ticari araçlar için resmi kış lastiği takma zamanı ise de şu an tüm araçların bu lastiği takması gerekiyor” diye konuştu.

'KARIN YAĞMASINI BEKLEMEYİN'

“Sürücüler karın yağmasını beklemeyin, mağdur olabilirsiniz”

Cemal Aksan, ayrıca sürücülere karın yağmasını beklememelerini çünkü lastikçilerin dolu olabileceği uyarısında bulunarak, “Bizde Kasım ayının başından beri lastik konusunda bir yoğunluk var. Lastik fiyatları pahalı olsa bile biz en ekonomik çözümlü sunmaya çalışıyoruz. Bu nedenle gerçekten büyük bir talep var. Tüm araç sürücülerinden rica ediyorum. Lütfen karın yağdığı günü beklemesinler. Çünkü Düzce'deki lastikçi sayısı, çalışan insan sayısı, araç sayısı belli. Kar yağdığı gün geldiklerinde mağduriyet yaşanabilir. O yüzden daha kar yağmadan havalar çok daha fazla soğumadan kış lastiklerini taktıralım. Ayrıca kış lastiği kullandığınız süre zarfında yaz lastiklerinizi eskimiyor. Aslında ekonomik olarak baktığınızda size bir külfet de getirmiyor. Yani yazlık ayakkabı ve bot gibi düşünün. 365 gün kullanmıyorsunuz da senenin belli dönemlerinde kullanıyorsunuz. Böyle de ekonomik anlamda da aslında sürücülere bir külfet getirmiyor” şeklinde konuştu.

'KAPLAMA KIŞ LASTİĞİ KAZALARA DAVETİYE ÇIKARIYOR'

Aksan, ayrıca yazlık lastiğin üzerine yapılan kar lastikleri içinde uyarılarda bulunarak, “Kaplama lastik zaten küçük araçlarda olmuyor. Büyük araçlar için konuşayım. Baktığımız zaman az önce anlattığım özellikleri ile beraber kış lastiğinin zaten kauçuk yapısı yazın zaten tamamen farklı. Fakat kaplama lastiklerde bunun hiçbir etkisi. Hava sıcaklığı 7 derecenin altına düştüğü zaman kaplama aslında sıfıra düşüyor. İkincisi kış lastiğin üstünde vakum kanalları var. Kaplama, lastiğin üstünde bu bakım kanalları yok, ayrıca ticari araçlarda lastiğin üstüne kar işareti olması gerekiyor. Eğer ki işaret olan bir lastiğe bu kaplama yaptılarsa, baktığın zaman dışarıdan kış lastikleri ama kullanımına döndüğümüz zaman efektif anlamda hiçbir etkisi bulunmamaktadır. Lastiklerde kaplamaların artması neticesinde trafik kazaları da meydana geliyor. Daha sonrasında karayollarında birden yolun ortasına önünüze böyle bir kaplama lastik parçası çıkıyor ve sonu ölümle biten kazalar meydana gelebiliyor. O yüzden biz kaplama lastik kullanılmasını tavsiye etmiyoruz” ifadelerini kullandı.