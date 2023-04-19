Uzmanından bayramda tatlı porsiyonu uyarısı

Yayınlanma: 19.04.2023 - 07:00

Güncelleme: 19.04.2023 - 07:00

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yeşim Nemutlu, kahvaltıdan sonra yapılan ziyaretlerde evlerde ikram edilen tatlıların ayrı bir öneminin olduğunu vurguladı.

Nemutlu, "Ramazan ayı boyunca iftardan sonra hiç¸ mi sağlıksız şeyler atıştırmadık? Alınan kiloların sorumlusu neden bayramın ilk günü olsun ki? Günlerimiz uzun, diyete olan inanç¸ ve irademizi yılın kalan günlerinde sürdürebiliriz. Bu anlamda en azından bayramın ilk gününde ciddi kısıtlamalara gidilmeyebilir. Aksi takdirde bayramda herkes bir şeyler tüketirken kişinin kendisini kısıtlaması, bir başka zaman daha büyük bir patlama ile sonuçlanabilir" ifadelerini kullandı.

"DİKKATLİ DAVRANILMALI"

Bayramda tatlı yerken sağlık için günde bir porsiyonu geçmemeye çalışılmaması gerektiğini vurgulayan Nemutlu, "Diyabet gibi kronik hastalıklar varsa tatlıları tek başına tüketmek yerine yanında mutlaka ayran ya da süt gibi dengeleyici bir protein içmeliyiz. Bir rahatsızlık durumu varsa bu konuda daha dikkatli davranılmalı. Örneğin, böbrek hastalığınız varsa daha tuzsuz besinler tüketmeli, potasyum kısıtlamanız varsa kuru yemişlerden uzak durmalısınız. Bayram boyunca diyetinizin içerisindeki önemli noktaları aksatmadan devam edebilirsiniz." önerisinde bulundu.

"ÇATAL KULLANARAK TÜKETMELİYİZ"

Nemutlu, "Bir ay boyunca akşam çok daha geç saatlere beslendik ve gün içerisinde tüketilmesi gereken suyu kısa bir aralıkta tamamlamaya çalıştık. Kişi geç saatlerde nasıl uyku moduna geçiyorsa organlar da belli bir süre sonra aynı şeyi yapıyor. Geç saatlerde yemek yemek bağırsakları, su tüketmek böbrekleri yorabiliyor. Gün içerisinde de tüketilecek suyu bir anda içmemeli, güne yayarak tüketmeliyiz. Özellikle yemek yemeden 30 dakika önce, yemek sırasında ve yemekten 30 dakika sonra su dahil sıvı alımını bırakmalıyız. Çünkü su bazik, mide asidiktir. Sindirimle uğraşan mideye sürekli su göndermek asiditeyi etkileyeceği için sindirim problemleri yaratabilir. Bu nedenle hazımsızlık, gaz, şişkinlik ve kabızlık gibi problemler ramazanda çok sık görülür. İyi sindirilmemiş besinler bağırsağa ulaştığında sindirim problemleri kaçınılmaz olabilir. Bu nedenle yemekleri mümkün olduğunca çatal kullanarak tüketmeliyiz. Yeme hızımızın düşmesi vücudun kendini sindirime daha rahat hazırlamasını sağlayacaktır" dedi.