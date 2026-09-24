Uzmanlar açıkladı: Günde 3 porsiyon tam tahıl tüketmek kalp hastalığı riskini düşürüyor

Kardiyoloji ve halk sağlığı dünyasında, kalp-damar hastalıkları ile tip 2 diyabet riskini en aza indiren beslenme kalıplarına ilişkin dev bir meta-analiz yayımlandı. Imperial College London Halk Sağlığı Okulu araştırmacılarından Dagfinn Aune liderliğindeki uluslararası ekip, onlarca klinik araştırmayı bir araya getirerek tam tahılların biyolojik etkilerini inceledi. European Heart Journal bünyesinde yayımlanan sonuçlara göre, günde en az 90 gram (yaklaşık 3 porsiyon) tam tahıllı gıda tüketmek metabolik sağlık göstergelerini doğrudan iyileştiriyor.

KÖTÜ KOLESTEROLÜ VE TANSİYONU DÜŞÜREN MOLEKÜLER ETKİ

Araştırma verileri, iki haftadan iki yıla kadar uzanan süreçlerde günde 3 ila 6 porsiyon tam tahıl tüketen bireylerin; LDL (kötü) kolesterol, toplam kolesterol, sistemik kan basıncı (tansiyon), vücut ağırlığı ve bel çevresi ölçümlerinde belirgin gerilemeler kaydettiğini belgeledi.

İki dilim tam buğday ekmeği ve bir kase yulaf ezmesine denk gelen 90 gramlık günlük alımın, damar sertliği ve kalp krizi riskini doğrudan düşüren nedensel bir etki yarattığı saptandı.

"TAM TAHILLI TARCINLI ÇÖREK" TUZAĞINA DİKKAT

Tufts Üniversitesi Friedman Beslenme Bilimi ve Politikası Okulu Öğretim Üyesi Profesör Alice Lichtenstein, araştırmaya ilişkin yaptığı değerlendirmede tüketicileri tek yönlü diyet değişikliklerine karşı uyardı.

İşlenmiş beyaz un yerine tam tahıl kullanılmış dahi olsa şekerli, doymuş yağ oranı yüksek ultra işlenmiş hamur işlerinin kalp sağlığını korumayacağını vurgulayan Prof. Lichtenstein; işlenmiş karbonhidratların yerine tam tahıl koymak yerine sadece diyete ekstra karbonhidrat eklemenin kilo alımıyla sonuçlanacağını bildirdi.

AMBALAJ ETİKETLERİNDEKİ YANILTICI İBARELERE DİKKAT

Uzmanlar, market raflarında "çok tahıllı", "esmer" veya "tam tahıldan üretilmiştir" etiketiyle satılan pek çok ekmek ve unlu mamulün aslında ağırlıklı olarak işlenmiş beyaz un içerdiğine dikkat çekiyor.

Amerikan Kalp Derneği kılavuzları doğrultusunda doğru gıda seçimi yapmak isteyen tüketicilere şu hayati uyarı yapılıyor: Ambalajın arkasındaki içindekiler listesi kontrol edilmeli ve ilk sırada mutlaka "tam buğday", "tam çavdar" veya "tam yulaf" ibaresi aranmalıdır. Aksi halde ürün rafta bırakılmalıdır.