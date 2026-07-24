Uzmanlar dökülen kıllara ve terlemeye karşı uyardı: Ayaklardaki iki gizli işaret sağlığınız hakkında ne söylüyor?

Uzmanlar, tek başına kıllı ayak parmaklarına sahip olmanın kan dolaşımı hakkında kesin ve tıbbi bir veri sunmayacağını kaydetti. Ancak tam tersi bir tablonun hayati riskler barındırabileceğine dikkat çekildi. Ayaklarda veya bacakların alt kısmında aniden başlayan belirgin kıl dökülmelerinin, damar tıkanıklığı veya zayıf kan dolaşımı gibi sistemik hastalıklara işaret edebileceği bildiriliyor.

Kamuoyunda yaygınlaşan iddiaların aksine, ayak parmaklarındaki veya bacaklardaki kıl yoğunluğu doğrudan güçlü bir dolaşım sistemine işaret etmiyor. Ayak bölgesindeki tüy ve kıl yapısının genetik faktörler, yaşlanma ve hormonal dengeler doğrultusunda kişiden kişiye büyük farklılıklar gösterdiği belirtiliyor.

Özellikle yürüme esnasında bacaklarda meydana gelen ağrılar, ayak parmaklarında morarma veya renk değişimleri, dokulardaki kesik ve yaraların geç iyileşmesi gibi durumların ihmal edilmemesi gerekiyor. Alt ekstremitelerde kan akışının yetersiz kalması sonucu ortaya çıkan bu bulguların, periferik damar hastalıklarının habercisi olabileceği ve vakit kaybetmeden hekim kontrolü gerektirdiği vurgulanıyor.

Tıp uzmanları, ayak sağlığında gözlemlenen değişimlerin bütüncül bir yaklaşımla değerlendirilmesi gerektiğini ifade ediyor. Kıl kaybına eşlik eden soğukluk ve uyuşma hissi, dolaşım sistemindeki aksaklıkların en somut belirtileri arasında yer alıyor.

AYAK KOKUSU DEĞİL TERLEME MEKANİZMASI SAĞLIK GÖSTERGESİ

Sıcak yaz aylarında artış gösteren terleme ve koku problemleri de uzmanların merceğinde yer alıyor. Toplumda yaygın kanaatin aksine, insan terinin doğal durumunda tamamen kokusuz bir salgı olduğu hatırlatılıyor. Ayaklarda oluşan rahatsız edici kokunun, terin cilt yüzeyinde bulunan bakterilerle temas etmesi sonucu meydana geldiği ifade ediliyor.

Ayakların terlemesi, vücudun termoregülasyon (ısı dengeleme) mekanizmasının sağlıklı ve aktif çalıştığını gösteren olumlu bir biyolojik tepkidir. Kötü kokuların önüne geçebilmek için ise ayak hijyenine özen gösterilmesi, günlük çorap değişiminin ihmal edilmemesi ve antibakteriyel bakım ürünlerinin kullanılması tavsiye ediliyor. Uzmanlar, ayak yapısında aniden gelişen doku ve görünüm değişikliklerinde kişisel teşhisler yerine uzman hekim görüşüne başvurulması gerektiğinin altını çiziyor.