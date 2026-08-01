Uzmanlardan doğum sonrası ilk 72 saat uyarısı: Emzirme başarısını gölgeleyen yanlış inanışlar açıklandı

Dünya Emzirme Haftası kapsamında yayımlanan kapsamlı bir uluslararası kanıt derlemesi, doğum sonrasındaki kritik 48-72 saatlik zaman diliminde hastane rutinlerinin ve tıbbi yaklaşımların emzirme başarısını nasıl sekteye uğrattığını gözler önüne serdi. Sapienza Roma Üniversitesi'nden uzmanların öncülüğünde yürütülen ve ABD, İtalya, Hindistan ile birlikte toplam 78 akademik kaynağın incelendiği araştırma; erken süt üretimi, emzik ve göğüs pompası kullanımı etrafındaki kökleşmiş üç büyük miti çürüttü.

KOLOSTRUM YENİ DOĞAN BEBEK İÇİN YETERSİZ Mİ?

Emzirmenin ilk günlerinde mama takviyesine başvurulmasının en temel nedenini, ilk gelen yoğun sütün (kolostrum) bebeğin karnını doyurmaya yetmeyeceği inancı oluşturuyor. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine'da yayımlanan çalışmada, sağlıklı ve zamanında doğan bebeklerde kolostrum üretiminin yenidoğanın mide kapasitesiyle tamamen uyumlu olduğu kanıtlandı.

Araştırmanın başyazarı Dr. Maria Di Chiara, yetersiz süt algısının çoğunlukla gerçekçi olmayan beklentilerden kaynaklandığını vurguladı. Tıbbi bir zorunluluk bulunmadığı halde erken dönemde başlanan mama takviyelerinin meme uyarısını azalttığını ve anne sütü üretimini düşürerek kısır bir döngü yarattığına dikkat çekildi. Uzmanlar, tıbben gerekli olmayan durumlarda mamaya yönelmek yerine anneye güven verilmesi gerektiğini savunuyor.

EMZİK VE GÖĞÜS POMPASI KULLANIMI EMZİRMEYİ ENGELLİYOR MU?

Doğum servislerinde uzun süredir uygulanan rutin emzik kısıtlamalarının da güncel kanıtlarla uyuşmadığı ortaya çıktı. Randomize kontrollü çalışmaların sonuçları, sağlıklı bebeklerde emzik kullanımının emzirme süresini veya münhasırlığını kısaltmadığını gösterdi. Katı yasaklar yerine ebeveynin bilinçli tercihlerine dayanan dengeli bir danışmanlık sürecinin benimsenmesi gerektiği ifade edildi.

Benzer şekilde, süt üretimini artırmak amacıyla doğumdan hemen sonra rutin olarak önerilen elektrikli göğüs pompalarının da her vakada doğru bir yaklaşım olmadığı vurgulandı. Süt sağımının gerektiği özel durumlarda (kötü kavrama veya anne-bebek ayrılığı gibi) elektrikli cihazlar yerine öncelikli olarak elle sağım yönteminin tercih edilmesi tavsiye ediliyor.

İLK 72 SAAT İÇİN KANITA DAYALI 5 KRİTİK ÖNERİ

Mevcut hastane rutinlerinin gözden geçirilmesini talep eden araştırmacılar, sağlıklı bebeklerin dünyaya geldiği ilk üç gün için anne ve bebek sağlığını koruyacak beş temel öncelik sıraladı: