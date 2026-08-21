Uzmanlardan sıvı ölüm uyarısı: Bu içecekler kanser riskini ikiye katlıyor

Gastro Hep Advances tıp dergisinde yayımlanan güncel çalışma, günde en az bir porsiyon şekerli içecek tüketen bireylerin mide kanserine yakalanma riskinin, tüketmeyenlere oranla iki kat daha fazla olduğunu ortaya koydu. Daha önce bağırsak, meme ve karaciğer kanserleriyle de bağlantısı kanıtlanan bu içeceklerin, sindirim sistemi üzerindeki tahribatı bilimsel verilerle desteklendi.

ÖZELLİKLE KADINLAR İÇİN RİSK BOYUTU ÇOK DAHA YÜKSEK

Araştırmanın sonuçları, tüketim sıklığının kanser riskini doğrudan etkilediğine işaret ediyor. Çalışmaya göre, günde birden fazla şekerli içecek tüketen kişilerde mide kanseri riski, nadiren tüketenlere kıyasla neredeyse üç katına çıkıyor. Bilim insanları, elde edilen veriler ışığında özellikle kadınların bu riske karşı çok daha dikkatli olması gerektiği konusunda uyarılarda bulundu. Öte yandan, yapay tatlandırıcı kullanılan diyet içeceklerin mide kanseri vakalarında benzer bir artışa yol açmadığı kaydedildi.

Araştırmanın başyazarı Andrew Chan, ulaşılan sonuçların önemine değinerek, "Bu çalışma, ABD nüfusunda şekerle tatlandırılmış içecek tüketimi ile mide kanseri arasındaki ilişkiyi gösteren ilk araştırmadır. Mide kanseri dünya çapında en ölümcül beşinci kanser türü olmasına rağmen, beslenme alışkanlıklarının bu hastalığa nasıl zemin hazırladığına dair bilgimiz oldukça sınırlıydı" değerlendirmesinde bulundu.

"TOPLUM İÇİN BİR BELA: KESİNLİKLE TÜKETMEYİN"

Şekerli içeceklerin obezite, tip 2 diyabet, kalp rahatsızlıkları ve karaciğer yağlanması gibi kronik hastalıklardaki rolü uzun süredir biliniyor. Konuya ilişkin sert uyarılarda bulunan Dr. Jeremy London, şekerli içecekleri "toplumun başına bela olan bir sıvı" olarak tanımladı. Tüketicilerin porsiyon boyutlarına da aldanmaması gerektiğini belirten London, "Büyük şişelerde satılan içecekler, tek bir porsiyonda bile insanın günlük şeker sınırını fazlasıyla aşıyor. Tehlikenin ciddiyeti maalesef göz ardı ediliyor. Bu içecekleri hayatınızdan tamamen çıkarın" ifadelerini kullandı. Uzmanlar, kanser riskinin yaş, genel yaşam tarzı ve beslenme kalitesi gibi faktörlerle birleştiğinde daha da ölümcül boyutlara ulaşabileceğini vurguluyor.

ERKEN EVREDE SİNSİ İLERLİYOR: MİDE KANSERİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Sağlık kuruluşları, mide kanserinin erken evrelerde genellikle hiçbir belirti vermediğine ve sinsi ilerlediğine dikkat çekiyor. Dünyanın önde gelen sağlık merkezlerinden Mayo Clinic, hastalığın ilerleyen safhalarında ortaya çıkabilecek temel belirtileri şu şekilde sıralıyor: