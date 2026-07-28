Uzun yaşamın sırrı bu gıdalardan geçiyor! Uzmanlar herkesin tüketmesi gereken 3 gıdayı açıkladı

Küreselleşen dünyada kronik rahatsızlıkların artış göstermesi, tıp ve beslenme bilimcilerini koruyucu sağlık önlemlerine yöneltiyor. Şok diyetler ve kısıtlayıcı beslenme programları yerine sürdürülebilir alışkanlıkların önemine dikkat çeken uzmanlar, mutfakta uygulanacak basit mutfak değişimleriyle metabolizma yaşının gençleştirilebileceğini bildiriyor.

BAĞIRSAK MİKROBİYOMUNUN MUHAFIZI: FERMENTE GIDALAR

Beslenme biliminde son yılların en kritik araştırma alanlarından biri haline gelen bağırsak sağlığı, genel vücut immünitesinin temeli olarak kabul ediliyor. Kimçi ve ev yapımı lahana turşusu gibi fermente besinlerin canlı probiyotik bakteriler açısından zengin olduğunu belirten uzmanlar, bu gıdaların sindirim sistemini düzenlediğini aktarıyor.

Geleneksel fermantasyon süreçlerinden geçen gıdaların düzenli tüketimi, bağırsak florasındaki yararlı mikroorganizmaları besleyerek hem bağışıklık mekanizmasını güçlendiriyor hem de zihinsel sağlık üzerinde olumlu etkiler yaratıyor. Uzmanlar, gün içinde porsiyon kontrolü dahilinde tüketilecek fermente gıdaların metabolik direnci artırdığını kaydediyor.