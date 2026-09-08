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Vanlı Kara Haydar kimdir? Vanlı Kara Haydar ne iş yapıyor? Mehmet Fatih Tançalan neden gözaltına alındı?

Vanlı Kara Haydar kimdir? Vanlı Kara Haydar ne iş yapıyor? Mehmet Fatih Tançalan neden gözaltına alındı?

8.09.2026 10:36:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Vanlı Kara Haydar kimdir? Vanlı Kara Haydar ne iş yapıyor? Mehmet Fatih Tançalan neden gözaltına alındı?

Van Cumhuriyet Başsavcılığı, sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak tanınan Mehmet Fatih Tançalan hakkında resen soruşturma başlattı. Peki, Vanlı Kara Haydar kimdir? Vanlı Kara Haydar ne iş yapıyor? Mehmet Fatih Tançalan neden gözaltına alındı?
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Vanlı Kara Haydar'ın kim olduğu araştırılıyor. Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” olarak bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında TCK'nin 301. maddesi kapsamında soruşturma başlatıldı. Savcılık, gece saatlerinde gözaltına alınan Tançalan'ın düğününde takılan yüksek miktardaki altınlar ile diğer mal varlıkları için MASAK’tan inceleme talep etti. Peki, Vanlı Kara Haydar kimdir? Vanlı Kara Haydar ne iş yapıyor? Mehmet Fatih Tançalan neden gözaltına alındı?

VANLI KARA HAYDAR KİMDİR?

Haydar Kara’nın yaşı hakkında açık ve doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor. Kamuya açık paylaşımlara göre, iş insanı kimliğiyle bilinen Kara Haydar'ın farklı sektörlerde işyerleri olduğu biliniyor. Özellikle galeri ve kafeleri olduğu biliniyor.

MEHMET FATİH TANÇALAN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Tançalan hakkında, sosyal medya platformlarında yapılan bir paylaşımla bağlantılı olarak soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın, Türk milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni ve devletin kurum ve organlarını aşağılama suçunu düzenleyen TCK'nın 301. maddesi kapsamında yürütüldüğü belirtildi. Başsavcılığın talimatı üzerine harekete geçen ekipler, Mehmet Fatih Tançalan'ı 8 Eylül 2026 günü saat 03.00 sıralarında Muradiye ilçesindeki evinde gözaltına aldı. Tançalan, işlemleri yapılmak üzere Van İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Tançalan hakkında 25 suç kaydı bulunduğu da belirtildi.

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