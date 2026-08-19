Var Mısın Yok Musun'da nefes kesen final: 1 milyon 110 bin TL kazandı

Ekranların ilgiyle takip edilen yarışma programı Var Mısın Yok Musun'da, Tuğberk Yılmaz'ın 5 milyon TL'lik büyük ödül mücadelesi stüdyoda duygu dolu anların yaşanmasına neden oldu.

İLK DAKİKALARDA 5 MİLYON TL ŞOKU

Yarışmanın henüz başlarında 5 milyon TL'lik kutunun açılması stüdyoyu adeta buz kestirdi. Tuğberk Yılmaz'ın yakın arkadaşı Fatih, o anlarda gözyaşlarına hakim olamazken diğer yarışmacılar kendisini teselli etmeye çalıştı. Yarışmanın ilerleyen bölümlerinde performansını sürdüren Yılmaz, bankadan gelen 470 bin TL'lik ilk teklifi reddederek kutuları açtırmaya devam etti.

1 MİLYON 110 BİN TL'LİK TEKLİFİ KABUL ETTİ

Son tura girilirken tabloda yalnızca 3 milyon TL ve 5 bin TL'lik kutular kaldı. Bankanın 1 milyon 110 bin TL'lik ikinci teklifi karşısında kritk bir karar vermek zorunda kalan Yılmaz, teklifi kabul ederek kutusunu sattı. Açılan 19 numaralı kutusundan 5 bin TL çıkması üzerine Yılmaz'ın isabetli bir karar verdiği ortaya çıktı. Sunucu Esra Erol, yarışmacının riskli tabloya rağmen gösterdiği cesareti ve doğru hamlesini tebrik etti.

SAMSUN'DAN TAYLAND'A SIRA DIŞI BİR HAYAT HİKAYESİ

1996 yılında İzmir Karşıyaka'da doğan Tuğberk Yılmaz, babasının memuriyeti sebebiyle eğitiminin bir bölümünü Samsun'da tamamladı. Ege Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Bölümü'nden mezun olduktan sonra yüzme ve kuleden atlama alanlarında uzmanlaştı. Çin ve Tayland'da çeşitli iş tecrübeleri edinen Yılmaz, Tayland'da açtığı kafeyi diplomatik sorunlar nedeniyle kapatmak zorunda kalarak Türkiye'ye döndü. İstanbul'da tesadüfen karşılaştığı bir arkadaşının teklifiyle lojistik sektöründe çalışmaya başlayan Yılmaz, kariyerine Türkiye'de devam ediyor.