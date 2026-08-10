Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vazodaki zarafeti koruyun: Çiçeklerin ömrünü uzatan 5 altın kural!
Paylaş

Vazodaki zarafeti koruyun: Çiçeklerin ömrünü uzatan 5 altın kural!

10.08.2026 11:49:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Vazodaki zarafeti koruyun: Çiçeklerin ömrünü uzatan 5 altın kural!

Özel günlerde hediye gelen veya evin enerjisini değiştirmek için alınan o taptaze kesme çiçeklerin ömrü ne yazık ki genellikle çok kısadır. Vazolardaki buketlerinizi çöpe atma süresini ertelemek ve o canlı, renkli görünümü haftalarca korumak aslında birkaç küçük mutfak sırrıyla mümkün. İşte çiçeklerin canlı kalmasının en kesin çözümleri ve çiçeklerinize hayat verecek 5 pratik püf noktası...

Vazodaki zarafeti koruyun: Çiçeklerin ömrünü uzatan 5 altın kural!

İLK KURAL DOĞRU KESİM: SAPLARI ÇAPRAZ KESİN

Püf Noktası: Çiçekleri vazoya yerleştirmeden önce yapmanız gereken en kritik işlem saplarını kesmektir. Ancak sapları düz değil, mutlaka 45 derecelik bir açıyla (çapraz) kesmelisiniz. Bu çapraz kesim, çiçeğin su çekebileceği yüzey alanını maksimuma çıkarır ve vazonun dibine düz oturarak su yolunun tıkanmasını engeller. Çiçeklerin su içmeye devam edebilmesi için bu işlemi her 2-3 günde bir, saplardan birer santim kısaltarak tekrarlayın.

 

Vazodaki zarafeti koruyun: Çiçeklerin ömrünü uzatan 5 altın kural!

BAKTERİ ÜREMESİNİ DURDURUN: SUYA DEĞEN YAPRAKLARI TEMİZLEYİN

Püf Noktası: Çiçeklerinizi vazoya dizerken yapılan en büyük hata, saplardaki alt yaprakları koparmamaktır. Vazonun içindeki suya temas eden her yaprak, çok kısa süre içinde çürümeye ve suda hızla bakteri üretmeye başlar. Bu bakteriler suyun bulanmasına, kötü kokmasına ve çiçeğin sap damarlarını tıkayarak erkenden solmasına neden olur. Su seviyesinin altında kalacak tüm yaprakları saplardan tamamen temizleyin.

Vazodaki zarafeti koruyun: Çiçeklerin ömrünü uzatan 5 altın kural!

VAZODAKİ SİHİRLİ KARIŞIM: "ŞEKER VE SİRKE" MUCİZESİ

Püf Noktası: Kesilmiş çiçeklerin kökleri koptuğu için besine ihtiyaçları vardır. Vazo suyuna ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı toz şeker, çiçekler için harika bir karbonhidrat (besin) kaynağıdır ve canlı kalmalarını sağlar. Ancak şeker aynı zamanda suda bakteri de üreteceği için, bu dengeyi sağlamak şarttır. Şekerin yanına ekleyeceğiniz 1 tatlı kaşığı elma sirkesi (veya beyaz sirke), suyu bakterilerden koruyan bir asit kalkanı oluşturur ve suyun berrak kalmasını garantiler.

Vazodaki zarafeti koruyun: Çiçeklerin ömrünü uzatan 5 altın kural!

DÜZENLİ BAKIM ŞART: SUYU SADECE EKLEMEYİN, TAMAMEN DEĞİŞTİRİN

Püf Noktası: Birçok kişi vazodaki su azaldıkça sadece üzerine yeni su eklemekle yetinir. Oysa eski suyun içinde biriken mikroorganizmalar çiçeği zehirlemeye devam eder. Çiçeklerin ömrünü uzatmak için her 2 günde bir vazodaki suyu tamamen dökün, vazonun içini yıkayın ve taze suyla doldurun. Ayrıca çiçeklere çok soğuk veya çok sıcak su koymak şok etkisi yaratır; her zaman dinlendirilmiş ve oda sıcaklığında su kullanmaya özen gösterin.

Vazodaki zarafeti koruyun: Çiçeklerin ömrünü uzatan 5 altın kural!

LOKASYON ÇOK ÖNEMLİ: MEYVE SEPETİNDEN VE GÜNEŞTEN UZAK TUTUN

Püf Noktası: Çiçekler serin ortamları sever. Onları doğrudan vuran yakıcı güneş ışığından, klima hava akımlarından ve kalorifer peteklerinden uzak tutun. Daha da ilginç olan bir diğer kural ise vazonuzu asla meyve sepetinin yakınına koymamanız gerektiğidir. Özellikle elma, muz ve domates gibi ürünler olgunlaşırken ortama "etilen gazı" salgılar. Bu gaz, yanındaki çiçeklerin hücresel yaşlanmasını hızlandırarak birkaç gün içinde tamamen boyunlarını bükmelerine yol açar.

İlgili Konular: #çiçek #çiçek bakımı

İlgili Haberler

Banksy'nin Londra'daki eserlerinin kamuya faturası 150 bin sterlini aştı
Banksy'nin Londra'daki eserlerinin kamuya faturası 150 bin sterlini aştı Dünyaca ünlü sokak sanatçısı Banksy’nin Londra’daki üç eseri, temizlik, güvenlik ve koruma çalışmaları nedeniyle kamu kurumlarına yaklaşık 150 bin sterlinlik maliyet çıkardı.
Pireler sokağı istila etti: Lavanta yağıyla korunmaya çalışıyorlar
Pireler sokağı istila etti: Lavanta yağıyla korunmaya çalışıyorlar Bursa'da 3 katlı bir apartmanda bakımsız şekilde tutulan çok sayıda evcil hayvan nedeniyle sokak, pirelerin istilasına uğradı. Mahalleli çözüm olarak bütün sokağı ilaçlarken, birbirlerine de sürekli lavanta yağı sıkarak pireleri kendilerinden uzak tutmaya çalışıyor. Mehmet Bulut, "Apartmanın sahibi, hayvanları burada beslemesine rağmen bakım ve temizlik işleriyle hiç ilgilenmiyor" dedi.
Mantar nasıl saklanır? Mantarın kararmasını ve uzun süre taze kalmasını sağlayan 5 püf nokta!
Mantar nasıl saklanır? Mantarın kararmasını ve uzun süre taze kalmasını sağlayan 5 püf nokta! Mutfakların en lezzetli ama bir o kadar da hassas malzemelerinden biri olan mantar, yanlış saklandığında hızla kararır, pörsür ve lezzetini kaybeder. Yemeklerinizde o bembeyaz, diri mantar dokusunu korumak için mutfaktaki en büyük kurtarıcınız olacak 5 altın kural...