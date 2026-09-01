Cumhuriyet Gazetesi Logo
Vedat Milor'dan o iddialara açıklama: Yasal süreç başlatıldı

Vedat Milor'dan o iddialara açıklama: Yasal süreç başlatıldı

1.09.2026 16:14:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Vedat Milor'dan o iddialara açıklama: Yasal süreç başlatıldı

Gastronomi yazarı Vedat Milor, "işletmenin reklamı için para aldı ancak paylaşım yapmadı" şeklindeki iddialara yanıt verdi. Milor, "İftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır" dedi.
102 yıllık tarihiyle Türkiye’nin en güvenilir gazetesi. Tıkla ve favori kaynaklarına ekle

Gastronomi yazarı Vedat Milor, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bir dondurma işletmecisi, Vedat Milor'a işletmesinin reklamını yapması için 9 bin Euro (504 bin TL) verdiğini ancak paylaşımların yapılmadığını iddia etti.

Söz konusu iddia haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu oldu.

Vedat Milor, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Milor, açıklamasında, "İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.

İlgili Konular: #Vedat Milor