Vedat Milor'dan o iddialara açıklama: Yasal süreç başlatıldı

Gastronomi yazarı Vedat Milor, hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklama yaptı.

Bir dondurma işletmecisi, Vedat Milor'a işletmesinin reklamını yapması için 9 bin Euro (504 bin TL) verdiğini ancak paylaşımların yapılmadığını iddia etti.

Söz konusu iddia haberlere ve sosyal medya paylaşımlarına konu oldu.

Vedat Milor, iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

YASAL SÜREÇ BAŞLATTI

Milor, açıklamasında, "İsmim de kullanılarak iftira niteliğinde yapılan haber ve paylaşımlara karşı avukatım tarafından yasal süreç başlatılmıştır" ifadelerini kullandı.