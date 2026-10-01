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Victoria’s Secret Fashion Show ne zaman? 2026 Victoria's Secret kadrosu

Victoria’s Secret Fashion Show ne zaman? 2026 Victoria's Secret kadrosu

1.10.2026 15:23:00
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Haber Merkezi
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Victoria’s Secret Fashion Show ne zaman? 2026 Victoria's Secret kadrosu

Moda dünyasının merakla beklediği 2026 Victoria's Secret Fashion Show'da podyuma çıkacak modeller ve podyumda sahne alacak müzisyenler resmi olarak duyuruldu. Peki, Victoria’s Secret Fashion Show ne zaman? 2026 Victoria's Secret kadrosu
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Yılın en büyük moda organizasyonları arasında gösterilen Victoria's Secret Fashion Show için geri sayım başladı. Peki, Victoria’s Secret Fashion Show ne zaman? 2026 Victoria's Secret kadrosu

VİCTORİA’S SECRET FASHİON SHOW NE ZAMAN? 

Bu yılki Victoria's Secret defilesi, 18 Ekim Pazar günü gerçekleşecek. Türkiye saatiyle 18 Ekim'i 19 Ekim'e bağlayan gece 2.30'da başlayacak, YouTube ile Victoria's Secret'ın sosyal medya kanallarından canlı olarak izlenebilecek.

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2026 VİCTORİA'S SECRET KADROSU

Victoria's Secret'ın 2026 moda şovu için şu ana kadar açıklanan model kadrosunda Adriana Lima, Gigi Hadid, Paloma Elsesser, Imaan Hammam, Anok Yai, Candice Swanepoel, Ashley Graham, Abby Champion, Alex Consani ve Devyn Garcia yer alıyor. Victoria's Secret'ın resmi Fashion Show sayfasında kadronun henüz tamamlanmadığı ve yeni modellerin açıklanacağı belirtiliyor.

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