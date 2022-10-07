Marmara Gölü'nden geriye sadece adı kaldı
Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) bilim danışmanı Dr. Erol Kesici, Manisa'nın Salihli, Saruhanlı ve Gölmarmara ilçeleri sınırlarında yer alan Marmara Gölü'nde incelemelerde bulundu. Kesici, gölden sadece adının kaldığını, bir damla bile su kalmadığını, doğal dengesinin bozulduğunu ve yaşamının yok edildiğini kaydetti.
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