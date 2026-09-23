Vücudun susuzluğa dayandığı sınır: 24, 48 ve 72 saat su içmeyince organlarda ne yaşanıyor?

Sağlıklı bir metabolizma ve organ fonksiyonları için hayati önem taşıyan su tüketimi kısıtlandığında, insan biyolojisinin saatler içinde nasıl bir çöküş sürecine girdiği bilimsel verilerle gözler önüne serildi. İngiltere merkezli The Independent Pharmacy uzmanlarından Dr. Donald Grant, vücudun susuz kaldığı 24, 48 ve 72 saatlik kritik dilimlerde yaşanan fizyolojik tahribatı açıkladı. Mayo Clinic verileri doğrultusunda günlük ortalama 2,5 ila 3,7 litre sıvı alımının gerekliliğine dikkat çeken tıp uzmanları, susuzluğun ilk saatlerden itibaren hayati organları doğrudan etkilediğini bildiriyor.

24 SAATLİK SUSUZLUK: KAN YOĞUNLAŞIYOR, BAŞ AĞRISI VE AÇLIK KRİZLERİ BAŞLIYOR

Su içmeden geçirilen ilk 24 saatin sonunda vücutta "hafif ve orta düzeyde dehidrasyon" tablosu şekilleniyor. Hücresel düzeydeki su kaybı nedeniyle idrar rengi belirgin şekilde koyulaşırken; şiddetli baş ağrısı, ağız kuruluğu ve odaklanma sorunları baş gösteriyor.

Dr. Donald Grant, ilk 24 saatte yaşanan dehidrasyonun beyin tarafından sıklıkla açlık sinyaliyle karıştırıldığını belirterek, yetersiz su tüketiminin gereksiz tatlı ve yemek krizlerini tetiklediğini vurguluyor.

48 SAATLİK SUSUZLUK: KALP RİTMİ BOZULUYOR, TANSİYON DÜŞÜYOR

Susuzlukta 2. günü geride bırakan metabolizmada tablo ağırlaşıyor. Dokulardaki suyun çekilmesiyle birlikte sindirim sistemi yavaşlıyor, şiddetli kabızlık ve karın bölgesinde şişkinlik vakaları yaşanıyor.

Daha da kritik olanı, dolaşımdaki kan hacminin düşmesiyle birlikte kalp organı dokulara oksijen taşıyabilmek için daha hızlı çarpmaya başlıyor. Ani tansiyon düşüşleri, ayağa kalkarken şiddetli baş dönmesi ve bayılma hissi 48 saatlik susuzluğun en belirgin klinik belirtileri arasında yer alıyor.

72 SAATLİK SUSUZLUK: BÖBREK YETMEZLİĞİ VE HAYATİ ORGAN ÇÖKÜŞÜ

Su içmeden geçen 3. günün (72 saat) ardından biyolojik sistem hayati risk sınırına giriyor. Hücresel suyun tükenmesiyle birlikte bireylerde bilinç bulanıklığı, oryantasyon bozukluğu, hallusinasyonlar ve ani şuur kayıpları gelişiyor.

Böbreklerin toksinleri süzme yeteneğini kaybetmesiyle birlikte akut böbrek hasarı ve çoklu organ yetmezliği riski zirveye tırmanıyor.

DOĞRU SU TÜKETİMİ NASIL OLMALI?

Uzmanlar; çay, kahve ve sulu meyvelerin (kavun, çilek vb.) sıvı ihtiyacına katkı sunduğunu ancak asıl kaynağın doğrudan temiz su olması gerektiğini hatırlatıyor.

Özellikle sıcak havalarda ve fiziksel aktivite sonrasında vücudun elektrolit dengesini korumak adına günde en az 10 su bardağı (yaklaşık 2,5 - 3 litre) su içilmesinin hayati bir zorunluluk olduğu ilan ediliyor.