Yağ hücrelerini yok eden yeni zayıflama iğnesi bulundu: CBL-514 enjeksiyonu tehlikeli iç organ yağlarını ve göbeği eritiyor

Tıp, farmakoloji ve obezite tedavisi dünyasında, cerrahi müdahalelere alternatif oluşturacak tarihi bir biyomedikal gelişme duyuruldu. Alabama Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Dr. W. Timothy Garvey ve Tayvan merkezli Caliway Biopharmaceuticals araştırmacıları, geliştirdikleri CBL-514 etken maddeli enjeksiyonun Faz 2 klinik sonuçlarını İtalya'nın Milano kentinde gerçekleştirilen Avrupa Diyabet Araştırmaları Derneği (EASD) Yıllık Kongresi'nde kamuoyuna sundu. Klinik veriler, enjeksiyonun hem derinin hemen altındaki göbek yağlarını hem de organların etrafını saran tehlikeli iç organ yağlarını (viseral yağ) hücresel düzeyde imha ettiğini gösterdi.

YAĞ HÜCRELERİNDE İNTİHAR MEKANİZMASI: APOPTOZ UYARILIYOR

Geliştirilen CBL-514 enjeksiyonunun en dikkat çekici özelliği, vücuttaki kas, damar ve sinir hücrelerine hiçbir zarar vermeden yalnızca adiposit adı verilen yağ hücrelerini hedef alması oldu. Hücre seviyesinde "apoptoz" yani programlanmış hücre ölümünü tetikleyen ilaç, yağ dokularını kalıcı olarak küçültüyor.

Faz 2 insan deneylerinde, 12 hafta boyunca 3 haftada bir alt karın bölgesine enjeksiyon uygulanan hastaların %69,6'sında deri altı yağ dokusunda en az 150 mL'lik net bir erime saptandı. MR taramalarıyla yapılan analizlerde, tip 2 diyabet, metabolik sendrom, kalp krizi ve felç riskini doğrudan tetikleyen tehlikeli iç organ yağlarında da %12'ye varan azalma kaydedildi.

GLP-1 İLAÇLARINI BIRAKANLARIN YENİDEN KİLO ALMASINI ENGELLİYOR

Son dönemin popüler zayıflama iğneleri olan GLP-1 agonistlerini (tirzepatid ve semaglutid) bırakan hastaların yaşadığı en büyük sorun olan "verilen kiloların hızla geri alınması" engeli CBL-514 ile aşıldı.

Deney hayvanları ve insan kesitleri üzerinde yürütülen tahlillerde, GLP-1 ilacıyla birlikte CBL-514 verilen deneklerin, tedavi kesildikten sonra yeniden kilo alma hızının son derece düştüğü görüldü. Araştırmacılar, doğrudan yağ hücresi sayısının azaltılması nedeniyle vücudun yeniden yağ depolama kapasitesinin sınırlandığını bildirdi.

BIÇAK ALTINA YATMADAN AMELİYATSIZ GÖBEK ERİTME DÖNEMİ

Çalışmanın lideri Dr. W. Timothy Garvey, liposakşın (yağ aldırma) ve karın germe gibi cerrahi operasyonların oldukça invaziv (girişimsel) ve riskli olduğunu belirterek, CBL-514 enjeksiyonunun ameliyatsız bir estetik ve metabolik çözüm sunduğunu vurguladı.

İlacın enjeksiyon bölgesindeki geçici kızarıklık ve hafif ağrı dışında hiçbir ciddi yan etki göstermediğini ifade eden uzmanlar, cerrahi olmayan karın yağı azaltma hedefiyle başlatılan uluslararası Faz 3 klinik çalışmalarının ilk sonuçlarının önümüzdeki yılın sonunda açıklanacağını duyurdu.