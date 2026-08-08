Yağışlar hasadı geciktirdi ama lezzet aynı: Dönüm başına 5 ton rekolte bekleniyor

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2022 yılında coğrafi işaretle tescillenen Ayaş domatesi, yaz mevsiminin sonlarına doğru olgunlaşarak hasat edilmeye başlandı. Bölgeye özgü iklim ve toprak yapısıyla öne çıkan domatesler, hem pazar tezgahlarında hem de doğrudan tarladan tüketiciyle buluşuyor.

DALINDAN SOFRAYA DOĞAL LEZZET

Ayaş'ta yıllardır sürdürülen uygulama kapsamında vatandaşlar, Beypazarı yolu üzerindeki tarlalara gelerek domateslerini kendi elleriyle topluyor. Üreticiler tarafından verilen poşetlere doldurulan ürünler tartılarak satışa sunulurken, ziyaretçiler domatesleri dalından koparıp tadına bakma imkanı da buluyor.

Üretici Ekrem Orman, uzun zamandır baba mesleği olan domates yetiştiriciliği işini yaptıklarını ve babası vefat ettikten sonra sürdürmeyi devam ettiğini belirterek, "Ayaş domatesinin diğer domateslerden lezzet farkı var. Görünümü farklıdır, daha suludur. Aroması diğerlerine göre çok farklıdır. Diğer domateslere göre ekşi bir tadı vardır. Kabuğu incedir" dedi.

YAĞIŞLAR HASADI GECİKTİRDİ

Geçen yıla göre bu sezonu değerlendiren Ekrem Orman, "Bu sene bahar aylarında yoğun yağış aldık. Biraz da serin gitti. O yüzden hasat birazcık geri attı. Yağışlardan dolayı hafif hastalık da var ama yine de iyi, şükür" ifadelerini kullandı.

Yaklaşık 5 dönüm yere salatalık, karpuz, kavun ve biber çeşitleri ektiğini söyleyen Orman, "Şu anda ektiğimiz 8 dönüm civarında domates var. Dönüme 5 ton civarında rekolte bekliyoruz. Şu an için kilosu 50 lira civarında. İleri ki tarihte ne olur bilemem. Genelde düşüyor" şeklinde konuştu.

Ekrem Orman, yıllardır uyguladıkları sistemle vatandaşların doğrudan tarlaya gelerek kendi domateslerini topladığını dile getirerek, "Yol kenarında zaten tarlamız. Arabalarla geliyorlar. Çoluk çocuk herkes iniyor. Poşet veriyoruz, topluyorlar. Çıkışta tartıyoruz, alıp gidiyorlar. Toplarken herkes yiyebiliyor, tadına bakıyor. Gelenler de memnun, biz de gelenlerden memnunuz" diye konuştu.

AYAŞ DOMATESİ SADECE SEZONUNDA YETİŞİYOR

Piyasada yılın büyük bölümünde ‘Ayaş domatesi' adıyla satış yapıldığını belirten Orman, gerçek Ayaş domatesinin yalnızca ağustos başı ile ekim ortası arasındaki dönemde yetiştiğini söyledi. Sezon dışında bu isimle satılan ürünlerin Ayaş domatesi olmadığını ifade eden Orman, gerçek ürünün tadı ve görünümüyle kolayca ayırt edilebildiğini dile getirerek vatandaşları uyardı.

Tarladan alışveriş yapan vatandaş Eyüphan Orkoç ürünlerin tazeliğine dikkati çekerek, "Her geçtiğimizde alıyoruz. Ürünler taze, yeni toplanmış oluyor. Pazara gelene kadar yarı yarıya çürüyor. Burada toplar toplamaz alıyoruz. Kokusu, içi falan çok güzel. Burada olgunlaşmış malı topluyorlar. Olmamış malı toplamıyorlar, satmıyorlar" diye konuştu.

Daha önce ailesiyle birlikte tarlaya gelerek domates topladığını söyleyen Orkoç, vatandaşlara da çağrıda bulunarak, "Buradan topladığımız domatesi, biberi arabaya koyduğumuz zaman arabanın içinde ayrı bir koku oluyor. Çok güzel kokuyor" ifadelerine yer verdi.