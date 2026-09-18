Spor dünyasında özellikle transfer haberleriyle tanınan Yağız Sabuncuoğlu gözaltına alındı. Peki, Yağız Sabuncuoğlu kimdir? Yağız Sabuncuoğlu kaç yaşında, nereli? Yağız Sabuncuoğlu neden gözaltına alındı?

YAĞIZ SABUNCUOĞLU KİMDİR?

30 Eylül 1991 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Yağız Sabuncuoğlu, ilk, orta ve lise tahsilini memleketi olan Eskişehir'de tamamladı. Lisans eğitimi amacıyla İstanbul'a yerleşen Sabuncuoğlu, İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü'nden mezun oldu.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma çerçevesinde düğmeye basan İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında Yağız Sabuncuoğlu dahil 18 şüpheli hakkında gözaltı, ikamet araması ve biyolojik inceleme yapılması kararı uygulandı.