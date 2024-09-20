'Yalı Çapkını'nın çekildiği Sakıp Sabancı Yalısı rekor fiyata satışta! İşte yalı için istenen ücret...

Yayınlanma: 20.09.2024 - 15:54

Güncelleme: 20.09.2024 - 15:54

Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan, popüler dizi Yalı Çapkını’nın çekildiği tarihi Sakıp Sabancı Yalısı, satışa çıkarıldı. Sabancı ailesinden Dilek Sabancı’ya ait olan bu görkemli yalı, son 2 yıldır dizilere 600 bin lira karşılığında kiralanıyordu. Kiradan elde edilen gelir ise engelli bireyler için bağışlanıyordu.

Yalının satış fiyatı ise dikkat çekti. Lüks Sakıp Sabancı-Şevket Paşa Yalısı için 1 milyar 250 milyon lira gibi devasa bir rakam isteniyor.

Bu tarihi yalı, İstanbul Boğazı’nın en pahalı mülklerinden biri olarak öne çıkıyor ve 17 Eylül 2024 tarihinde ilanla satışa sunuldu.