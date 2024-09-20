'Yalı Çapkını'nın çekildiği Sakıp Sabancı Yalısı rekor fiyata satışta! İşte yalı için istenen ücret...
Tarihi Sakıp Sabancı Yalısı, 1 milyar 250 milyon liralık fiyatıyla satışa çıktı! Yalı Çapkını dizisinin çekimlerine ev sahipliği yapan bu Boğaz manzaralı yalı, Sabancı ailesinden Dilek Sabancı’ya ait ve kira geliri engelliler için kullanılıyordu.
Üsküdar Beylerbeyi’nde bulunan, popüler dizi Yalı Çapkını’nın çekildiği tarihi Sakıp Sabancı Yalısı, satışa çıkarıldı. Sabancı ailesinden Dilek Sabancı’ya ait olan bu görkemli yalı, son 2 yıldır dizilere 600 bin lira karşılığında kiralanıyordu. Kiradan elde edilen gelir ise engelli bireyler için bağışlanıyordu.
Yalının satış fiyatı ise dikkat çekti. Lüks Sakıp Sabancı-Şevket Paşa Yalısı için 1 milyar 250 milyon lira gibi devasa bir rakam isteniyor.
Bu tarihi yalı, İstanbul Boğazı’nın en pahalı mülklerinden biri olarak öne çıkıyor ve 17 Eylül 2024 tarihinde ilanla satışa sunuldu.
Etiketler: #Yalı Çapkını #Tarihi Sakıp Sabancı Yalısı
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