Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

İLK VE EN ÖNEMLİ ADIM: ZAMANLA YARIŞ VE HIZLI HAREKET Yanlış IBAN'a para gönderdiğinizi fark ettiğiniz an yapacağınız en önemli şey panik yapmadan saniyeler içinde harekete geçmektir. Para henüz karşı tarafın hesabından çekilmemişse veya karşı taraf parayı hemen harcamamışsa, işlemin iptal edilme şansı çok yüksektir. Dakikalar bile bu süreçte büyük önem taşır.

KENDİ BANKANIZI HEMEN ARAYIN (İPTAL VE İTİRAZ TALEBİ) Hatayı fark ettiğiniz anda vakit kaybetmeden kendi bankanızın müşteri hizmetlerini arayın veya doğrudan şubeye gidin ve durumu bildirin. Bankanız, paranın karşı tarafa geçip geçmediğini sistem üzerinden kontrol ederek resmi süreci başlatacaktır.

BANKALAR ARASI SÜREÇ: BLOKAJ VE KARŞI BANKA İLETİŞİMİ Sizin bankanız, paranın gittiği karşı bankayla resmi bir yazışma veya sistem içi acil irtibat kurar. Karşı banka, parayı alan hesap sahibine ulaşarak yanlışlıkla yatan bu paranın iadesi için onay ister. Eğer para henüz hesaptan çekilmediyse, karşı banka geçici olarak o tutara blokaj koyabilir.

PARAYI ALAN KİŞİNİN ONAYI NEDEN ŞARTTIR? Bankaların mahkeme kararı olmaksızın kendi başlarına bir müşterinin hesabından başka bir hesaba para çekme yetkisi yoktur. Bu nedenle yanlışlıkla paranın gittiği kişinin bankanın çağrısına olumlu yanıt vermesi gerekir. Karşı taraf onay vermezse bankalar tek taraflı para transferi yapamaz.

KARŞI TARAF PARAYI İADE ETMEZSE NE OLUR? (HUKUKİ SÜREÇ) Eğer yanlışlıkla para gönderdiğiniz kişi parayı iade etmeyi reddeder, telefonlara çıkmaz veya parayı harcarsa bankacılık yolları tükendiği için hukuki süreç başlar.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU VE İCRA TAKİBİ BAŞLATMA Parayı iade etmeyen kişi hakkında bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına giderek "Güveni Kötüye Kullanma" veya "Sebepsiz Zenginleşme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca avukatınız aracılığıyla veya doğrudan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde İcra Takibi başlatarak paranın yasal faiziyle geri ödenmesini talep edebilirsiniz.

MAHKEME MASRAFLARI VE KARŞI TARAFIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ Açılacak olan icra takibi ve dava süreçlerinde, yanlışlıkla yatan parayı bilerek harcayan veya iade etmeyen kişi; ana para haricinde mahkeme masraflarını, avukatlık ücretlerini ve yasal faizleri de ödemek zorunda kalır. Elinizdeki banka dekontları ve havale/EFT işlem fişleri bu davalarda en güçlü ve kesin delildir.