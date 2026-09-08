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Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...
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Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

8.09.2026 21:45:00
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Haber Merkezi
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Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

Dijital bankacılık işlemlerinin hayatımızın her alanında olduğu bu dönemde, para transferi yaparken bir rakamı yanlış tuşlamak ya da başka bir hesaba para göndermek oldukça sık yaşanan kazalardan biridir. Yanlış IBAN'a gönderilen paranın geri alınması yasal olarak mümkündür; ancak bunun için hızlı hareket etmek ve doğru adımları izlemek hayati önem taşır. İşte yanlış gönderilen parayı kurtarma rehberi...

Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

İLK VE EN ÖNEMLİ ADIM: ZAMANLA YARIŞ VE HIZLI HAREKET

Yanlış IBAN'a para gönderdiğinizi fark ettiğiniz an yapacağınız en önemli şey panik yapmadan saniyeler içinde harekete geçmektir. Para henüz karşı tarafın hesabından çekilmemişse veya karşı taraf parayı hemen harcamamışsa, işlemin iptal edilme şansı çok yüksektir. Dakikalar bile bu süreçte büyük önem taşır.

 

Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

KENDİ BANKANIZI HEMEN ARAYIN (İPTAL VE İTİRAZ TALEBİ)

Hatayı fark ettiğiniz anda vakit kaybetmeden kendi bankanızın müşteri hizmetlerini arayın veya doğrudan şubeye gidin ve durumu bildirin. Bankanız, paranın karşı tarafa geçip geçmediğini sistem üzerinden kontrol ederek resmi süreci başlatacaktır.

 

Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

BANKALAR ARASI SÜREÇ: BLOKAJ VE KARŞI BANKA İLETİŞİMİ

Sizin bankanız, paranın gittiği karşı bankayla resmi bir yazışma veya sistem içi acil irtibat kurar. Karşı banka, parayı alan hesap sahibine ulaşarak yanlışlıkla yatan bu paranın iadesi için onay ister. Eğer para henüz hesaptan çekilmediyse, karşı banka geçici olarak o tutara blokaj koyabilir.

 

Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

PARAYI ALAN KİŞİNİN ONAYI NEDEN ŞARTTIR?

Bankaların mahkeme kararı olmaksızın kendi başlarına bir müşterinin hesabından başka bir hesaba para çekme yetkisi yoktur. Bu nedenle yanlışlıkla paranın gittiği kişinin bankanın çağrısına olumlu yanıt vermesi gerekir. Karşı taraf onay vermezse bankalar tek taraflı para transferi yapamaz.

 

Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

KARŞI TARAF PARAYI İADE ETMEZSE NE OLUR? (HUKUKİ SÜREÇ)

Eğer yanlışlıkla para gönderdiğiniz kişi parayı iade etmeyi reddeder, telefonlara çıkmaz veya parayı harcarsa bankacılık yolları tükendiği için hukuki süreç başlar. 

 

Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSU VE İCRA TAKİBİ BAŞLATMA

Parayı iade etmeyen kişi hakkında bulunduğunuz yerdeki Cumhuriyet Başsavcılığına giderek "Güveni Kötüye Kullanma" veya "Sebepsiz Zenginleşme" gerekçesiyle suç duyurusunda bulunabilirsiniz. Ayrıca avukatınız aracılığıyla veya doğrudan Asliye Hukuk Mahkemesi'nde İcra Takibi başlatarak paranın yasal faiziyle geri ödenmesini talep edebilirsiniz.

 

Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

MAHKEME MASRAFLARI VE KARŞI TARAFIN YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Açılacak olan icra takibi ve dava süreçlerinde, yanlışlıkla yatan parayı bilerek harcayan veya iade etmeyen kişi; ana para haricinde mahkeme masraflarını, avukatlık ücretlerini ve yasal faizleri de ödemek zorunda kalır. Elinizdeki banka dekontları ve havale/EFT işlem fişleri bu davalarda en güçlü ve kesin delildir.

Yanlış IBAN'a gönderilen para nasıl geri alınır? Banka ve hukuki başvuru adımları rehberi...

BENZER HATALARI YAŞAMAMAK İÇİN ALINABİLECEK ÖNLEMLER

Bu tür stresli ve uzun hukuki süreçlerle bir daha karşılaşmamak için para transferi yaparken şu adımları izleyin: IBAN numarasını her zaman kopyalayıp yapıştırın (tek tek elle yazmaktan kaçının), gönderim yaparken bankanın ekranda gösterdiği alıcı adının baş harflerini veya tam adını mutlaka kontrol edin ve sık para gönderdiğiniz kişileri mobil uygulamanızda "Kayıtlı Alıcı" olarak saklayın.

 

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