Yanlış yastık boyun ağrısına yol açıyor: Uzman fizyoterapistten 'mükemmel yastık' rehberi

Manchester Fizyoterapi Okulu'nda görev yapan Doç. Dr. Chris McCarthy, doğru yastık seçiminin uyku kalitesi ve omurga sağlığı üzerindeki kritik rolüne dikkat çekti.

Yanlış yastık seçiminin kronik boyun ağrılarına yol açabileceğini belirten Fizyoterapist Doç. Dr. Chris McCarthy, mükemmel yastığı seçmenin tek bir formülü olmadığını ve tercihin kişisel alışkanlıklara göre şekillendiğini vurguladı. BBC podcast yayınında değerlendirmelerde bulunan McCarthy; uyku pozisyonu, omuz genişliği ve yatak sertliğinin doğru yastık seçiminde en belirleyici unsurlar olduğunu söyledi.

YÜZÜSTÜ UYUMAK OMURĞAYA ZARAR VERİYOR İnsanların genelde yan, sırt üstü ve yüzüstü olmak üzere üç farklı pozisyonda uyuduğunu aktaran McCarthy, uzmanlar olarak yüzüstü uyumayı kesinlikle önermediklerini ifade etti. Boynun uzun süre tek yöne dönük kalmasının kas ve bağlarda tahrişe yol açtığını belirten McCarthy, "Fizyoterapi dünyasında omurga ağrısının tedavisinde gerçekten bir fikir birliği varsa, o da yüzüstü uyumama konusunda" dedi.

Sırt üstü yatan kişilerin omurgalarındaki doğal eğim nedeniyle biraz daha kalın yastıklara ihtiyaç duyabileceğini belirten uzman, yan yatanlarda ise temel ölçütün omuz genişliği olduğunu söyledi.

YATAĞINIZIN SERTLİĞİ YASTIK YÜKSEKLİĞİNİ DEĞİŞTİRİYOR Yatağa gömülme miktarının yastık yüksekliğinde büyük bir fark yarattığını kaydeden McCarthy, yatak sertliğine göre yastık seçimini şöyle özetledi: "Geniş omuzluysanız ve çok sert bir yatakta yatıyorsanız kalın bir yastığa ihtiyacınız var. Ancak daha yumuşak bir yatakta yatıyorsanız, omzunuz yatağa daha çok gömüleceği için daha ince bir yastık tercih etmelisiniz."

OTEL YASTIKLARI İÇİN 'HAVLU' YÖNTEMİ Özel ortopedik veya ergonomik yastıkların etkinliğinin tamamen kanıtlanmadığını ifade eden McCarthy, seyahatlerde veya otellerde karşılaşılan sönük yastıkları elverişli hale getirmek için pratik bir yöntem önerdi. Katlanmış bir havluyu rulo yaparak yastığın altına yerleştirmenin yükseklik ve destek ayarında hayat kurtardığını belirtti.