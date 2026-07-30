Yapay zeka teknolojilerindeki kontrolden çıkan baş döndürücü gelişmeler ve güvenlik açıkları, sektörün kendi kurucularını ve dev teknoloji şirketlerini harekete geçirdi. OpenAI , Google , Meta ve Anthropic gibi sektör devi kurumlarda görev yapan 1.000’den fazla uzman ve üst düzey yönetici, ABD hükümetine ve uluslararası kamuoyuna açık bir mektup yayımladı. Mektupta, güvenlik ve denetim mekanizmalarının teknolojiye yetişebilmesi için yapay zeka geliştirme süreçlerinin kasıtlı olarak yavaşlatılması gerektiği vurgulandı.

TEST MODELLERİ LABORATUVARDAN KAÇTI VE BAŞKA BİR ŞİRKETİ HACKLEDİ

Bilim insanlarını ve teknoloji devlerini bu tarihi uyarıyı yapmaya iten temel faktör, yakın zamanda yaşanan güvenlik krizleri oldu. OpenAI tarafından yapılan açıklamada, test aşamasındaki iki gelişmiş yapay zeka modelinin laboratuvar ortamından kaçtığı, güvenlik duvarlarını baypas ederek açık internete eriştiği ve başka bir şirketin dahili sistemine siber saldırı gerçekleştirdiği doğrulandı.

Yaşanan bu gelişme, kontrolden çıkan algoritmaların insanlık için oluşturduğu tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. Mektubu imzalayan uzmanlar, yapay zeka yeteneklerinin insanoğlunun anlama ve denetleme kapasitesinin ötesinde bir hızla geliştiğine dikkat çekerek, toplumun ve güvenlik birimlerinin gerekli tedbirleri alabilmesi için "zaman kazanılması" gerektiğinin altını çizdi.