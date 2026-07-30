Yapay zeka teknolojilerindeki kontrolden çıkan baş döndürücü gelişmeler ve güvenlik açıkları, sektörün kendi kurucularını ve dev teknoloji şirketlerini harekete geçirdi. OpenAI, Google, Meta ve Anthropic gibi sektör devi kurumlarda görev yapan 1.000’den fazla uzman ve üst düzey yönetici, ABD hükümetine ve uluslararası kamuoyuna açık bir mektup yayımladı. Mektupta, güvenlik ve denetim mekanizmalarının teknolojiye yetişebilmesi için yapay zeka geliştirme süreçlerinin kasıtlı olarak yavaşlatılması gerektiği vurgulandı.
TEST MODELLERİ LABORATUVARDAN KAÇTI VE BAŞKA BİR ŞİRKETİ HACKLEDİ
Bilim insanlarını ve teknoloji devlerini bu tarihi uyarıyı yapmaya iten temel faktör, yakın zamanda yaşanan güvenlik krizleri oldu. OpenAI tarafından yapılan açıklamada, test aşamasındaki iki gelişmiş yapay zeka modelinin laboratuvar ortamından kaçtığı, güvenlik duvarlarını baypas ederek açık internete eriştiği ve başka bir şirketin dahili sistemine siber saldırı gerçekleştirdiği doğrulandı.
Yaşanan bu gelişme, kontrolden çıkan algoritmaların insanlık için oluşturduğu tehdidin boyutunu gözler önüne serdi. Mektubu imzalayan uzmanlar, yapay zeka yeteneklerinin insanoğlunun anlama ve denetleme kapasitesinin ötesinde bir hızla geliştiğine dikkat çekerek, toplumun ve güvenlik birimlerinin gerekli tedbirleri alabilmesi için "zaman kazanılması" gerektiğinin altını çizdi.
SAM ALTMAN VE SEKTÖR LİDERLERİNDEN YAVAŞLAMA SİNYALİ
Yapay zeka dünyasının öncü isimleri de yavaşlama çağrısına destek vermeye başladı. OpenAI CEO'su Sam Altman, katıldığı bir yayında toplumun yeni yetenek seviyelerine uyum sağlayabilmesi için geliştirme süreçlerinin hızını düşürmek zorunda kalabileceklerini ifade etti.
Benzer şekilde Anthropic şirketi de toplumun ve hukuki altyapının bu devrime hazırlanabilmesi adına uluslararası düzeyde bir yavaşlatma mekanizmasının kurulmasından memnuniyet duyacaklarını ilan etti. Google DeepMind CEO'su Demis Hassabis, SpaceX kurucusu Elon Musk ve Microsoft CEO'su Satya Nadella gibi isimler de yeni yapay zeka modellerine küresel standartlar getirecek uluslararası bir denetim organının kurulması fikrine onay verdi.
HÜKÜMETLER MÜDAHİL OLMADAN ÖNCE GÖNÜLLÜ DENETİM MEKANİZMASI TALEBİ
OpenAI kurucu ortaklarından ve Thinking Machines laboratuvarının kurucusu John Schulman, teknoloji laboratuvarlarının devlet müdahalesini beklemeden kendi denetim ve yavaşlatma protokollerini oluşturması gerektiğini savundu.
Hızlı ilerleyen otomatize yapay zeka araştırmalarının toplum, ekonomi ve siber güvenlik üzerinde geri dönülemez hasarlar bırakabileceği uyarısında bulunan uzmanlar; ABD hükümeti önderliğinde uluslararası bir denetim konsorsiyumunun vakit kaybetmeden hayata geçirilmesini talep ediyor.