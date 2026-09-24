Yapay zeka 'kıyamet' senaryolarına dahil edildi: ABD'li din adamları 'Deccal' tartışması başlattı

"Yapay zeka, kıyamet zamanlarında büyük bir rol oynayacak." Bu sözler, insanlığa yönelik yaklaşan tehdit konusunda uyarıda bulunan bir büyük teknoloji şirketinde çalışan birine ait değil. ABD'de Atlanta merkezli son derece etkili bir rahip olan Philip Anthony Mitchell'e ait.

"Kıyamet günü" derken, dünyanın sonunu kastediyor. Ve bugün, Mitchell'in kehanetinden bir yıldan fazla bir süre sonra, TikTok ve podcast yayını yapanlara kadar çeşitli platformlarda birçok önde gelen Hıristiyan da yapay zekanın dünyanın yıkımını hızlandıran bir etken olabileceğini tartışıyor.

Megakilise rahibi Greg Laurie, "Yapay zeka kıyamet senaryosunun bir parçası olabilir mi?" diye soruyor. "Çok mümkün." Bu arada, rahip Mike Signorelli bir podcast dinleyici kitlesini uyarıyor: "Bu, Deccal'i elde etmenin ayrılmaz bir parçası."

Bu din adamlarının hepsi yapay zekanın iyilik için kullanılabileceğini kabul ediyor. Ancak aynı zamanda, Şeytan'ın temsilcisi olan Deccal'in, insanları Tanrı yerine kendisine tapınmaya kandırmak için yapay zekayı kullanabileceği konusunda da uyarıyorlar.

Hıristiyanlıkta "kıyamet günleri", Dünya'nın son günleriyle ilgili kehanetleri ifade eder. Deccal, Tanrı'nın düşmanı olarak görülüyor ve İsa tarafından savaşta yenilgiye uğratılmadan önce yönetimi ele geçiriyor.

Bu fikirler, İncil'in son kitabı olan Vahiy Kitabı'ndan büyük ölçüde etkilenmiştir. Kitap, yedi başlı ve on boynuzlu "denizden çıkan canavar" da dahil olmak üzere, Deccal'i temsil ettiği düşünülen canlı ve korkutucu imgeler içerir.

Birçok Hıristiyan Vahiy kitabını mecazi olarak görüyor. Bazıları bunun Roma İmparatorluğu'nun erken dönem kilisesine yönelik zulmüyle ilgili olduğuna inanıyor.

Ancak bazıları da bunu kehanet olarak değerlendiriyor ve yapay zekanın kitabın "ikinci canavarı", insanlığı Deccal'e, hatta Deccal'in kendisine tapınmaya yönlendiren "sahte bir peygamber" olduğunu söylüyor.

Yapay zeka şüphesiz dünyayı değiştiriyor ve gücü ve yetenekleri konusunda endişeler doğuruyor; eski Antropoloji araştırmacısı Jacob Coxon'ın "yakın gelecekte hepimiz ölebiliriz" şeklindeki görüşünden, büyük teknoloji şirketlerinin yöneticilerinin gelişme hızının yavaşlatılmaması halinde riskler konusunda uyarılarına kadar.

Saint John's İlahiyat ve Seminer Okulu'nda yapay zeka ve teknoloji etiği uzmanı Profesör Noreen Herzfeld, "Kıyamet alametleri hakkındaki tartışmalar büyük değişim dönemlerinde gelişir" diyor. "Bu, insanlara toplumsal stresi anlama, bunun rastgele olmadığını, Tanrı'nın planının bir parçası olduğunu hissetme olanağı sunar."

Herzfeld, yapay zekanın işler üzerindeki etkisini, beraberinde yüksek düzeyde belirsizlik ve endişe getiren sanayi devrimine benzetiyor.

"Hızlı değişimlerin yaşandığı bir dönemde yaşıyoruz" diyor. "Ve bilgisayar teknolojisinin geçmişte hiç olmadığı kadar hızlı bir şekilde geliştiğini görüyoruz."

"Bize bu teknolojinin iş kayıplarına yol açacağı, her şeyi değiştireceği, her şeye devrim niteliğinde bir etki yapacağı söyleniyor. Bu tür hızlı değişimler insanlar için çok zor."

Ayrıca bir tür kontrol kaybı hissi de var; yapay zeka, ister sevelim ister sevmeyelim, hayatımızın büyük bir bölümünün parçası ve Silikon Vadisi'nden gelen uyarılara göre "yapay zekanın hepimizi yok etme olasılığı %10, %15".

"Eğer insanlar Tanrı'nın hâlâ her şeyin kontrolünde olduğunu, bunun hâlâ bir amacı olduğunu, bunun takdir edildiğini hissedebilirlerse, 'Bu anı nasıl karşılamak istiyorum? Ne yapmalıyım? Kendimi kötülüğün değil, iyiliğin tarafına nasıl konumlandırabilirim?' diyebilirler."

Pew Araştırma Merkezi'nin 2022 tarihli bir anketine göre, Amerikalı yetişkinlerin yaklaşık %40'ı kıyamet döneminde yaşadığımıza inanıyor. Hristiyanlar arasında bu oran %47'ye yükseliyor.

Uzmanlar, bunun on yıllar boyunca tekrarlanan bir tema olduğunu ve çağdaş kaygıların Deccal figürüne yansıtıldığını söylüyor.

North Carolina'daki Elon Üniversitesi'nden Profesör Jeffrey C. Pugh, "Büyükannem Franklin Delano Roosevelt'in Deccal olduğuna inanıyordu" diyor.

ABD Başkanı Roosevelt, büyük belirsizlik ve yoksulluk dönemi olan Büyük Buhran'ın ortasında göreve geldi. Onun çözümü olan Yeni Düzen (New Deal) devrim niteliğinde kabul edildi.

Pugh, büyükannesinin görüşünün "güncel olayları belirli bir İncil anlatısına uydurmaya çalışmanın mantıksızlığını ortaya koyduğunu" söylüyor.

Ancak kıyamet alametlerinden bahsetmek ABD'de sürekli tekrarlanan bir tema olsa da, 1960'larda ivme kazandı.

Pugh, "O dönem toplumsal bir kargaşa dönemiydi," diyor. "İki siyasi lider suikasta kurban gitti – Martin Luther King Jr.'ı da sayarsak üç. Siyahların beyazların baskısına duyduğu öfke yüzünden şehirler yanıyordu. Çocuklar daha önce hiç yapmadıkları şekillerde kendilerini ifade etmeye başlıyorlardı," diyor ve savaş karşıtı protestolardan gençlik karşı kültürüne kadar çeşitli hareketlerden bahsediyor.

'KORKUNÇ TEKNOLOJİLER'

1970'lerde ise kıyamet kehanetlerini çağdaş olaylar ve jeopolitikle açıkça ilişkilendiren "Son Büyük Dünya Gezegeni" adlı kitap popülerlik kazandı.

Pugh, "O andan itibaren, her türlü toplumsal ayaklanma bu kıyamet senaryosuna bağlandı" diyor.

Soğuk Savaş döneminde Sovyetler Birliği ve komünizm Deccal'di. 11 Eylül saldırılarından sonra ise bazı Hıristiyanlar için bu, İslam oldu.

"Hangi çağda olursanız olun, o dönemin korkuları genellikle bu [kıyamet] anlatılarına yansıtılıyor" diye ekliyor Dr. Pugh.

"Made in Our Image: God, Artificial Intelligence, and You" (Kendi Suretimizde Yaratıldı: Tanrı, Yapay Zeka ve Siz) adlı kitabın yazarı Avustralyalı rahip Stephen Driscoll, Deccal'in kim veya ne olduğunu kesin olarak bilmiyor.

Ona göre, "şimdiye kadar ürettiğimiz en korkutucu teknolojilerden biri" olan yapay zeka, "olası bir aday". Ancak İncil'i geleceği tahmin etmek için kullanmak pek de faydalı değil.

Driscoll'a göre "İncil, Deccal'in kim olduğuna dair spekülasyonlardan çok daha fazlasını sunuyor. Bizi değişime hazırlıyor, bize bir çalışma teolojisi veriyor ve yapay zeka ile uyum konusunda gerçekçi olmamız için araçlar sağlıyor".

'TANRIYA İTAAT ET'

Eski Ahit, "harman kızakları gibi tarımsal teknolojik yeniliklerden bahseder... ve bunların hepsinin Tanrı'dan geldiğini söyler."

"Tanrı, teknolojik bilgeliğin Tanrısıdır" ve "taştan bronza, demirden çeliğe, nükleerden yapay zekaya kadar her teknolojik çağ üzerinde nihai kontrole sahiptir".

Driscoll'a göre, Eski Ahit'te sürgün edilen Daniel, farklı teknolojiler kullanan çeşitli imparatorlukların yönetimi altında yaşamıştır.

O, "zamanı kontrol edemez ve gelecek imparatorlukları, trajedi getirecek olsalar bile, durduramaz."

"Ama o, sadık ve umutlu olmaya, iyi yaşamaya, insanları sevmeye ve nerede olursa olsun Tanrı'ya itaat etmeye muktedirdir."

"ZAMANI KONTROL EDEMEZ AMA İYİ YAŞAYABİLİR."

Dolayısıyla, dünyanın sonuyla karşı karşıya olup olmadığımızdan bağımsız olarak, her şey eninde sonunda en iyi şekilde sonuçlanacaktır.

Driscoll, "Her şey iyi değildir" diyor, ancak en önemlisi, "Tanrı iyidir ve her şey O'nun elindedir."