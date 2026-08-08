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Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını
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Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

8.08.2026 16:12:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
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Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

Yapay zekâ, Türk oyuncuları yüz hatları, doğal görünüm, zarafet ve ekran karizması gibi ölçütler üzerinden değerlendirdi. Listede Hande Erçel’den Serenay Sarıkaya’ya, Tuba Büyüküstün’den Beren Saat’e dikkat çeken isimler yer aldı.

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

Türkiye’de güzellikleriyle magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü isimler bu kez yapay zekânın değerlendirmesine konu oldu. 

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

Öznel bir kavram olan güzelliği yüz hatları, genel estetik, doğal görünüm, zarafet ve ekran karizması gibi kriterler üzerinden değerlendiren yapay zekânın öne çıkardığı 5 Türk oyuncu dikkat çekti.

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

HANDE ERÇEL

Güzellik listelerinin son yıllardaki vazgeçilmez isimlerinden Hande Erçel, yapay zekâ değerlendirmesinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

Belirgin yüz hatları, gözleri ve kamera karşısındaki görüntüsüyle dikkat çeken Erçel, modern güzellik anlayışının öne çıkan temsilcileri arasında gösterildi.

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

TUBA BÜYÜKÜSTÜN

Tuba Büyüküstün; doğal ve zarif görünümü, belirgin yüz hatları ve etkileyici bakışlarıyla listede yer aldı. 

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

Yapay zekâ değerlendirmesinde Büyüküstün’ün sade görünümü, ekran karizması ve yıllar içinde değişmeyen tarzı öne çıkarıldı.

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

SERENAY SARIKAYA

Serenay Sarıkaya da güçlü yüz hatları, dikkat çekici bakışları ve kendine özgü tarzıyla listenin öne çıkan isimlerinden oldu. 

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

Oyuncunun modern görünümünün yanı sıra özgüveni ve ekran enerjisinin de değerlendirmede etkili olduğu belirtildi.

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

BEREN SAAT

Listenin bir diğer ismi Beren Saat oldu. 

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

Doğal görünümü, gülüşü ve özellikle bakışlarıyla uzun yıllardır ekranların dikkat çeken yüzlerinden olan Saat’in kendine özgü mimikleri de öne çıkarıldı.

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

EBRU ŞAHİN

Ebru Şahin ise doğal görünümü ve belirgin yüz hatlarıyla listede kendisine yer buldu.

Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

Oyuncunun bakışları, yüz hatları ve zarif duruşu yapay zekânın değerlendirmesinde öne çıkan özellikleri arasında gösterildi.

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