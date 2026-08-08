Yapay zekâ seçti: Türkiye’nin en güzel 5 kadını

Türkiye’de güzellikleriyle magazin gündeminde sık sık yer alan ünlü isimler bu kez yapay zekânın değerlendirmesine konu oldu.

Öznel bir kavram olan güzelliği yüz hatları, genel estetik, doğal görünüm, zarafet ve ekran karizması gibi kriterler üzerinden değerlendiren yapay zekânın öne çıkardığı 5 Türk oyuncu dikkat çekti.

HANDE ERÇEL Güzellik listelerinin son yıllardaki vazgeçilmez isimlerinden Hande Erçel, yapay zekâ değerlendirmesinde öne çıkan isimlerden biri oldu.

Belirgin yüz hatları, gözleri ve kamera karşısındaki görüntüsüyle dikkat çeken Erçel, modern güzellik anlayışının öne çıkan temsilcileri arasında gösterildi.

TUBA BÜYÜKÜSTÜN Tuba Büyüküstün; doğal ve zarif görünümü, belirgin yüz hatları ve etkileyici bakışlarıyla listede yer aldı.

Yapay zekâ değerlendirmesinde Büyüküstün’ün sade görünümü, ekran karizması ve yıllar içinde değişmeyen tarzı öne çıkarıldı.

SERENAY SARIKAYA Serenay Sarıkaya da güçlü yüz hatları, dikkat çekici bakışları ve kendine özgü tarzıyla listenin öne çıkan isimlerinden oldu.

Oyuncunun modern görünümünün yanı sıra özgüveni ve ekran enerjisinin de değerlendirmede etkili olduğu belirtildi.

BEREN SAAT Listenin bir diğer ismi Beren Saat oldu.

Doğal görünümü, gülüşü ve özellikle bakışlarıyla uzun yıllardır ekranların dikkat çeken yüzlerinden olan Saat’in kendine özgü mimikleri de öne çıkarıldı.

EBRU ŞAHİN Ebru Şahin ise doğal görünümü ve belirgin yüz hatlarıyla listede kendisine yer buldu.