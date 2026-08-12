Yaprak dökümü yaşandı: Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda neler olacak?

“Kızılcık Şerbeti” dizisinin 5. sezon çekimleri 25 Ağustos’ta başlıyor.

Birsen Altuntaş'ın aktardığına göre, Show TV’nin Gold Film imzalı fenomen dizisi 6 aylık zaman atlamasıyla başlıyor.

Dizi acılı iki baba Abdullah Ünal (Ahmet Mümtaz Taylan) ve Ulvi’nin (Hamdi Alkan) kaybettiği evlatları Nursema ve İlhami’nin mezarının başında dua ettiği sahneyle açılıyor.

18 Eylül’de yeni sezonu açacak olan dizide Selin Türkmen’in canlandırdığı Çimen Arslan karakteri de yeni sezonda yeni bir oyuncuyla devam edecek.

Rol için oyuncu görüşmeleri devam ediyor. Karakteri kimin canlandıracağı önümüzdeki hafta belli olacak.

Kızılcık Şerbeti'nden bir çok oyuncu ayrıldığını açıklamıştı.