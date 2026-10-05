İstanbul’da toplu taşıma kullanacak yurttaşların gözü 6 Ekim ulaşım kararına çevrildi. İstanbul’un Kurtuluşu’nun yıl dönümü nedeniyle toplu taşımanın ücretsiz olup olmayacağı araştırılırken, otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray başta olmak üzere ulaşım araçlarının durumu merak konusu oldu. Peki, Yarın toplu taşıma ücretsiz mi? 6 Ekim 2026 İstanbul otobüs, metro, metrobüs ve Marmaray bedava mı?

6 EKİM'DE TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ?

İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü dolayısıyla 6 Ekim 2026 Salı günü toplu ulaşım ücretsiz olacak. İstanbulkart entegrasyonuna dahil şehir içi ulaşım araçlarını kapsayacak.

Böylece otobüs, metro, metrobüs, vapur ve raylı sistemleri kullanan yolcular, 6 Ekim'de belirlenen kapsam dahilinde ücret ödemeden seyahat edebilecek.

6 EKİM'DE HANGİ TOPLU TAŞIMA ARAÇLARI ÜCRETSİZ?

Karara göre İstanbulkart entegrasyonuna dahil toplu ulaşım seçeneklerinden ücret alınmayacak. Duyuruda yer verilen araçlar arasında şunlar bulunuyor:

Otobüs

Metro

Metrobüs

Vapur

İstanbulkart entegrasyonuna dahil diğer raylı sistemler

6 EKİM NEDEN TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ?

İstanbul, 6 Ekim 1923'te işgal kuvvetlerinin kentten ayrılmasıyla kurtuluşuna kavuştu. Bu yıl İstanbul'un kurtuluşunun 103. yıl dönümü kutlanacak. Bu kapsamda 6 Ekim Salı günü şehir içi ulaşım için ücretsiz kullanım kararı alındı.