Yasak sona erdi kapış kapış satıldı: Tanesi 50 TL

Yayınlanma: 02.09.2024 - 17:14

Güncelleme: 02.09.2024 - 17:14

Deniz av yasağının sona ermesiyle birlikte ‘Vira Bismillah’ diyen balıkçılar yüzü palamut ile güldü. 2 gündür Karadeniz’in cömert yüzünü gösteren mavi sular, balıkçı ağlarının palamut ile dolmasına neden oldu. Palamut bolluğu nedeniyle ilk gün 80 TL’den satılan palamudun tanesi, bugün ise 50 TL’den kapış kapış gitti.

“Bolluk böyle giderse palamudun tanesi 30 TL’ye düşecek”

Bolluğun devam etmesi durumunda tanesinin 30 TL’ye kadar düşeceğine değinen balık satıcısı Onurcan Köse, “Bu sene palamutta bolluk var. Vatandaşların birkaç yıldır palamut özlemi de vardı. Geçen yıl hamsi olmuş, palamut olmamıştı. Görünen o ki vatandaşlar bu yıl bol bol palamut yiyecek. İlk gün 80 TL’den satılan yarım kiloluk palamudun tanesi bugün 50 TL’ye düştü. Herkes 5-10 adet palamut alıyor. Bugün 150 kasa palamut getirdik. Öğlene kadar 75 kasa palamut sattık. Akşam saatine varmadan tükenecek diye umuyoruz. Palamutta bolluk böyle giderse tanesi 30 TL’ye kadar düşecek gibi görünüyor” dedi.

“Bu kadar ucuz olacağını ummuyorduk”

1 palamutla 1 kişinin rahatlıkla doyduğuna değinen diğer balıkçı ve yurttaşlar, “Palamudun bol olduğu söyleniyordu ama bu kadar ucuz olacağını beklemiyorduk. Tanesi 75 ya da 100 TL’den satılır diye düşünmüştük. Palamut fiyatları kırmızı et ve tavuğa göre oldukça ucuz. İnşallah zaman geçtikçe fiyatı daha da ucuzlar” ifadelerini kullandılar.

Karadeniz’in balık ambarı Samsun’da mezgit ve istavritin kilosu da 50 TL’den satılırken, barbunun kilosu ise 80 TL’den satışa sunuluyor.