Yaşam alanınızda zihinsel ferahlık yaratan: Evdeki 'dağınıklık tuzaklarını' temizlemenin 3 pratik yolu...

Ev, dış dünyanın karmaşasından ve stresinden kaçarak sığınılan en güvenli limandır; ancak eşya yığınları ve düzensizlik bu sığınağın dinlendirici etkisini zayıflatır. Gözün sürekli dağınık nesnelere takılması, beyinde arka planda çalışan ve enerji tüketen bir stres yaratır. Küçük dokunuşlarla evin enerjisini ve zihinsel ferahlığınızı artırabilirsiniz.

1. "GİRİŞ VE ANTRE" ALANINI TEK SEPET SİSTEMİYLE DÜZENLEME

Eve girer girmez anahtar, cüzdan, kargo kutuları ve postaların rastgele bırakıldığı antreler, evin geri kalanındaki dağınıklığın ilk tetikleyicisidir.

Uygulama Yolu: Antreye şık ve erişilebilir bir sepet veya kutu yerleştirilir; dışarıdan gelen küçük eşyalar içeri taşınmadan anında bu sepete konarak alan derli toplu tutulur.

2. DOLAP VE ÇEKMECELERDE "1 YIL KURALI" İLE SADELEŞME

Gardıropta veya mutfak dolaplarında sıkış tepiş duran ama uzun süredir kullanılmayan eşyalar hem yer kaplar hem de karar yorgunluğu yaratır.

Uygulama Yolu: Son bir yıl içinde hiç kullanılmamış veya giyilmemiş eşyalar tespit edilerek ihtiyaç sahiplerine verilmek veya geri dönüşüme kazandırılmak üzere ayrılır.

3. ÇALIŞMA MASASI VE TEZGAH ÜSTLERİNDE "SIFIR EŞYA" KURALI

Masa veya tezgah üzerinde sürekli duran, o an kullanılmayan dekoratif veya dağınık objeler zihnin odaklanmasını engeller.

Uygulama Yolu: Çalışma masası veya mutfak tezgahı üzerinden o an gerekmeyen tüm eşyalar kaldırılır; sadece yapılacak işe ait temel araçlar masada bırakılır.