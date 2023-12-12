Yaşam Kalitenizi Etkileyen Bir Rahatsızlık: Kuru Göz

Yayınlanma: 12.12.2023 - 13:42

Güncelleme: 12.12.2023 - 13:43

Kuru göz, göz yüzeyinin yeterince nemlenmemesi sonucu ortaya çıkan bir durumdur. Gözyaşı, göz yüzeyini nemlendirerek, enfeksiyonlara karşı korur ve bulanık görmeyi önler. Kuru göz, gözyaşı üretiminin azalması veya gözyaşı buharlaşmasının artması sonucu olabilir.

KURU GÖZ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Kuru göz, aşağıdaki belirtilerle kendini gösterebilir:

• Gözlerde yanma, batma, kaşıntı

• Gözlerde yabancı cisim hissi

• Gözlerde kızarıklık

• Gözlerde sulanma

• Gözlerde bulanık görme

• Gözlerde çapaklanma

• Kontak lens takmakta güçlük

KURU GÖZ NEDENLERİ NELERDİR?

Kuru göz, çeşitli nedenlerden kaynaklanabilir. En sık görülen nedenler şunlardır:

• Yaşlanma

• Menopoz

• Bazı ilaçlar (antihistaminikler, antibiyotikler, dekonjestanlar, antidepresanlar)

• Bazı göz hastalıkları (şeker hastalığı, romatoid artrit, lupus)

• Aşırı bilgisayar kullanımı

• Klimalı ortamlarda çalışmak

• Rüzgarlı havalarda bulunmak

KURU GÖZ NASIL TEDAVİSİ EDİLİR?

Kuru göz tedavisi, altta yatan nedene göre değişir. Tedavi seçenekleri şunlardır:

• Gözyaşı damlaları veya merhemler

• IPL Tedavisi (Yoğunlaştırılmış Işık Tedavisi)

• Cerrahi tedavi (gözyaşı kanal tıkacı)

GÖZYAŞI DAMLALARI VE MERHEMLER

Gözyaşı damlaları ve merhemler, göz yüzeyini nemlendirerek kuruluğu gidermeye yardımcı olur. Gözyaşı damlaları genellikle daha hızlı etki eder, ancak gözden çabuk buharlaşabilir. Gözyaşı merhemleri daha uzun süreli bir nemlendirme sağlar, ancak göz kapaklarını açmakta zorlanmaya neden olabilir.

IPL TEDAVİSİ

IPL tedavisi, yoğunlaştırılmış ışık tedavisinin kısaltmasıdır. Bu tedavide, göz yüzeyine kısa süreli ve yüksek yoğunlukta ışık uygulanır. Işık, göz yüzeyindeki yağ bezlerinin gözeneklerinin açılmasını sağlar. Bu sayede, gözyaşı filminin buharlaşması azalır ve kuru göz belirtileri hafifler.

IPL tedavisi, kuru göz için kullanılan cerrahi olmayan bir tedavi seçeneğidir. Genellikle 4-6 hafta arayla 3-4 seans olarak uygulanır. Tedavi, yaklaşık 15 dakika sürer .

IPL tedavisinin kuru göz belirtilerini hafifletmede oldukça etkili olduğu gösterilmiştir. Tedaviden sonra, gözlerde yanma, batma, kaşıntı, kızarıklık ve sulanma gibi belirtilerin azaldığı, görme kalitesinin arttığı ve kontakt lens takmanın daha kolaylaştığı gözlemlenmiştir.

CERRAHİ TEDAVİ

Gözyaşı kanal tıkacı, gözyaşı üretimini artırmaya yardımcı olabilir. Bu tedavi, genellikle sadece diğer tedaviler etkili olmadığında uygulanır.

Kuru Gözden Korunmak İçin Neler Yapılabilir?

Kuru göz riskini azaltmak için alınabilecek önlemler şunlardır:

• Bol su içmek

• Klimalı ortamlarda nemlendirici kullanmak

• Rüzgarlı havalarda gözlük veya güneş gözlüğü takmak

• Aşırı bilgisayar kullanımı veya okumadan sonra mola vermek

Sonuç olarak,

Kuru göz, yaygın bir durumdur ve yaşam kalitesini olumsuz etkileyebilir. Kuru göz belirtileri yaşıyorsanız, bir göz doktoruna görünmeniz önemlidir. Doktorunuz, altta yatan nedeni belirleyerek uygun tedaviyi belirleyecektir.

Op. Dr. Kavalcıoğlu, kuru göz konusunda şu bilgileri paylaşıyor:

• Kuru göz, günümüzde özellikle bilgisayar ve cep telefonu kullanımının yaygınlaşmasıyla birlikte daha sık görülen bir sorun haline gelmiştir.

• Kuru göz belirtileri hafif olsa bile günlük yaşamı olumsuz etkileyebilir.

• Kuru göz belirtileri yaşıyorsanız, bir göz doktoruna görünmeniz önemlidir. Doktorunuz, altta yatan nedeni belirleyerek uygun tedaviyi belirleyecektir.

Kuru gözden korunmak için alınabilecek önlemler

• Bol su içmek

• Klimalı ortamlarda nemlendirici kullanmak

• Rüzgarlı havalarda gözlük veya güneş gözlüğü takmak

• Aşırı bilgisayar kullanımı veya okumadan sonra mola vermek

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu:

Op. Dr. Özer Kavalcıoğlu, Veni Vidi Göz Sağlığı Merkezi'nde Göz Hastalıkları ve Cerrahisi Uzmanı olarak görev yapmaktadır. Kuru göz, katarakt, glokom gibi göz hastalıklarının tanı ve tedavisinde uzmanlaşmıştır.