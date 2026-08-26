Yaşam tarzınız beyninizi yaşlandırıyor olabilir: Bu 4 alışkanlık demansı tetikliyor

İngiltere merkezli Alzheimer Derneği tarafından yürütülen geniş kapsamlı çalışma, günlük yaşamda basit gibi görünen 4 temel alışkanlığın ve tedavi edilmeyen kronik rahatsızlıkların demans riskini katladığını gösteriyor. Araştırma verilerine göre 40 yaş üzerindeki bireylerin dörtte biri, beyin sağlığını olumsuz etkileyen risk faktörlerinden tek bir tanesini dahi bilmiyor.

GÜNLÜK YAŞAMDAKİ BU 4 ALIŞKANLIĞA DİKKAT Bilim insanları, bireylerin kendi iradeleriyle değiştirebileceği ve demans riskini doğrudan artıran 4 temel yaşam tarzı hatasını şöyle sıralıyor: Aşırı Alkol Tüketimi: Beyin dokusunda hücresel hasara yol açarak zihinsel gerilemeyi hızlandırıyor.

Beyin dokusunda hücresel hasara yol açarak zihinsel gerilemeyi hızlandırıyor. Fiziksel Hareketsizlik: Beyne giden kan akışını azaltarak doku beslenmesini olumsuz etkiliyor.

Beyne giden kan akışını azaltarak doku beslenmesini olumsuz etkiliyor. Sigara Kullanımı: Damar yapısını bozarak serebrovasküler bozukluklara zemin hazırlıyor.

Damar yapısını bozarak serebrovasküler bozukluklara zemin hazırlıyor. Sosyal İzolasyon: Zihinsel uyarımı azaltarak nöronlar arası bağlantıların zayıflamasına neden oluyor.

GİZLİ TEHLİKE: TANSİYON VE KOLESTEROL BEYNİ DE VURUYOR Araştırmanın en dikkat çekici bulgularından biri ise kronik hastalıklar ile demans arasındaki bağın toplum tarafından yeterince bilinmemesi oldu. Araştırmaya katılanların sadece yüzde 32'si yüksek tansiyonun demans riskini artırdığından haberdar olduğunu belirtti.