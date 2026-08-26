Yaşar Alptekin sarık ve cübbeyi çıkardı: İmaj değişikliğinin nedenini ilk kez açıkladı

Manevi hayata yöneldikten sonra uzun yıllardır geleneksel kıyafetler tercih eden oyuncu Yaşar Alptekin, yaklaşık altı yılın ardından giyim tarzını değiştirdi. Cübbe ve sarık kullanımını bırakarak farklı bir imaja geçen Alptekin'in yeni tarzı sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, ünlü oyuncu gelen eleştirilere yanıt verdi.

"SANAT VE SOSYETE ÇEVRESİYLE İLETİŞİMİ SINIRLIYORDU"

Giyim tarzını değiştirmesinde yakın çevresinden aldığı bir tavsiyenin etkili olduğunu ifade eden Alptekin, geleneksel kıyafetlerin sanat ve sosyete dünyasıyla olan iletişimini sınırlandırabileceği yönündeki görüşler üzerine düşünmeye başladığını belirtti.







Kararının ardındaki temel amacı açıklayan Alptekin, bu adımın inancıyla ilgili bir değişiklik anlamına gelmediğini vurguladı. Ünlü oyuncu, ana hedefinin sanat camiası ve gençlik çevresindeki insanlarla çok daha kolay ve etkili bir iletişim dili kurabilmek olduğunu dile getirdi.

SOSYAL MEDYA ELEŞTİRİLERİNE YANIT

Yeni imajı sonrası sosyal medyada hedef gösterilen ve çeşitli eleştirilere maruz kalan Yaşar Alptekin, başkalarının ne düşündüğünden ziyade kendi inanç ve değerlerini dikkate aldığını ifade etti. Alptekin, aldığı kararın arkasında durduğunu ve duruşunda herhangi bir sapma olmadığını belirtti.