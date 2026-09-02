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Yasemin Ergene kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ergene hangi dizilerde oynadı?

Yasemin Ergene kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ergene hangi dizilerde oynadı?

2.09.2026 12:11:00
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Haber Merkezi
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Yasemin Ergene kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ergene hangi dizilerde oynadı?

Yasemin Ergene Tuzlu Kahve dizisi ile ekranlara verdiği aranın ardından geri döndü. Ünlü oyuncunun yaşamı ise merak ediliyor. Peki, Yasemin Ergene kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ergene hangi dizilerde oynadı?
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Yasemin Ergene'nin yaşamı merak ediliyor. Yasemin Ergene'nin yer aldığı diziler araştırılıyor. Peki, Yasemin Ergene kimdir, kaç yaşında? Yasemin Ergene hangi dizilerde oynadı?

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YASEMİN ERGENE KİMDİR?

Yasemin Ergene 22 Ocak 1985 tarihinde Almanya'da dünyaya geldi. 3 yaşındayken ailesi ile birlikte Türkiye'ye dönüş yaptı. Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde eğitim hayatını tamamlamasının ardından İstanbul'a yerleşti ve Müjdat Gezen Sanat Merkezi'ne kaydoldu. Burada eğitim alırken hocası Müjdat Gezen tarafından ekran önü oyunculuğa yönlendirildi.

Koçum Benim dizisinde Eylül karakterini canlandırdı. Aşk Oyunu dizisinde canlandırdığı Ekin Serbest Teksoy ve Doktorlar dizisinde canlandırdığı Ela Altındağ karakteri ile tanındı.

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YASEMİN ERGENE'NİN EŞİ KİM?

16 Temmuz 2011'de iş insanı İzzet Özilhan'la evlendi. Emine isminde 2012 doğumlu ve Ela isminde 2013 doğumlu iki kız çocuğu vardır. 3 Eylül 2025 tarihinde eşi İzzet Özilhan ile boşandığını açıkladı.

YASEMİN ERGENE HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

2004 - Çocuğun Var Derdin Var - Sibel

2004 - Ah Be İstanbul - Esra

2005 - Aşk Oyunu - Ekin Serbest Teksoy

2006-2010 - Doktorlar - Ela Altındağ

2008 - Babam Adam Olacak - Yeşim

2019 - Mucize Doktor - Doktor Ela Altındağ

2026- - Tuzlu Kahve - Elit İpekli

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